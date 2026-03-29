Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

В результате удара РФ по Воскресенской громаде пострадали дети, а также взрослые.

РФ атаковала дронами Николаевскую область

Восемь человек получили ранения в Николаевской области

В результате удара РФ пострадали семеро детей

Десять человек получили ранения в результате атаки вражеских дронов в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате удара РФ по Воскресенской громаде пострадали семеро детей, а также один взрослый.

"Вечером в результате атаки "шахедов" в Воскресенской громаде были ранены восемь человек, из них семеро – дети. Все госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Ким.

Число пострадавших в результате удара российского БПЛА в Николаевской области уже достигло десяти, сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"В Воскресенской громаде Николаевского района в результате атаки и падения обломков БПЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек – две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девочек и трое мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. На утро 40-летняя женщина и две девочки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро пострадавших детей – в состоянии средней тяжести. Повреждены три частных домовладения, три магазина и автомобиль", – написал Ким.

О персоне: Виталий Ким Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной военной администрации, пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения РФ на Украину россияне ударили по зданию Николаевской ОВА. Это произошло 29 марта 2022 года. Тогда в результате удара крылатой ракетой обвалилась центральная часть здания, где находился и кабинет Николая Кима. В момент "прилета" его в здании не было, однако жертв избежать не удалось - погиб 31 человек. У Виталия Кима есть супруга - Юлия. Также у него есть трое детей - дочери Евгения и Александра, сын Руслан. 6 марта 2022 года глава Николаевской ОВА был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

