Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Что известно:
- Россия подняла в воздух МиГ-31К
- Россияне нанесли удар по Украине ракетами "Кинжал"
Российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Стало известно о том, что были запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал". По данным мониторов, россияне запустили две ракеты с двух бортах. Известно, что был зафиксирован взлет самолетов с аэродрома "Саваслейка".
Воздушные силы ВСУ подтвердили запуск скоростной ракеты. Ракета пролетела через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую и Хмельницкую области. Сообщалось, что ракета летела курсом на Староконстантинов.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика. Повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.
Днем 26 марта страна-агрессор Россия атаковала Днепр "Шахедами". В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание. По меньшей мере пять человек ранены.
В то же время мониторы сообщают, что оккупационная армия РФ готовится к новому комбинированному удару по Украине. Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.
Читайте также:
- Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами
- Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus, и назвал причину
- В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине
Что известно о МиГ-31
Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.
Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.
МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.
