Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Ангелина Подвысоцкая
28 марта 2026, 21:06обновлено 28 марта, 22:15
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Россия запустила "Кинжалы" / Коллаж: Главред, фото: карта тревог, Минобороны России

Что известно:

  • Россия подняла в воздух МиГ-31К
  • Россияне нанесли удар по Украине ракетами "Кинжал"

Российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Стало известно о том, что были запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал". По данным мониторов, россияне запустили две ракеты с двух бортах. Известно, что был зафиксирован взлет самолетов с аэродрома "Саваслейка".

Воздушные силы ВСУ подтвердили запуск скоростной ракеты. Ракета пролетела через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую и Хмельницкую области. Сообщалось, что ракета летела курсом на Староконстантинов.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика. Повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.

Днем 26 марта страна-агрессор Россия атаковала Днепр "Шахедами". В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание. По меньшей мере пять человек ранены.

В то же время мониторы сообщают, что оккупационная армия РФ готовится к новому комбинированному удару по Украине. Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.

Что известно о МиГ-31

Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.

МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

21:06Украина
Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

19:43Синоптик
Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

19:27Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затрат

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затрат

Последние новости

22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

21:01

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

20:10

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

19:43

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
19:27

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

19:18

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

19:15

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

19:10

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

Реклама
18:43

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

18:40

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

18:32

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

18:08

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:02

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

16:37

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:27

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

16:19

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

16:18

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Реклама
15:39

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

15:38

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

15:22

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:14

Киевский национальный университет является полноправным участником мирового образовательного пространства — Бугров новости компании

14:57

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

14:12

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

13:48

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атакиВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

13:19

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перецВидео

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

12:07

"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

12:04

Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

11:37

Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собакВидео

Реклама
10:50

В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине

10:48

"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видеоВидео

10:35

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

09:48

Дом станет светлее в разы: как выбрать стеклянную входную дверьВидео

09:44

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

09:40

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые надежные партнеры

08:55

Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампамнение

08:45

Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

08:33

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

08:20

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

