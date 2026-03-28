Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Россия запустила "Кинжалы"

Что известно:

Российские оккупанты подняли в воздух МиГ-31К. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Стало известно о том, что были запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал". По данным мониторов, россияне запустили две ракеты с двух бортах. Известно, что был зафиксирован взлет самолетов с аэродрома "Саваслейка".

Воздушные силы ВСУ подтвердили запуск скоростной ракеты. Ракета пролетела через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую и Хмельницкую области. Сообщалось, что ракета летела курсом на Староконстантинов.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика. Повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.

Днем 26 марта страна-агрессор Россия атаковала Днепр "Шахедами". В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание. По меньшей мере пять человек ранены.

В то же время мониторы сообщают, что оккупационная армия РФ готовится к новому комбинированному удару по Украине. Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.

Что известно о МиГ-31 Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

