Россияне атаковали Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшие

Кратко:
- Россияне атаковали Днепр "Шахедами"
- В результате атаки повреждено многоэтажное здание
- По меньшей мере пять человек ранены
В четверг, 26 марта, страна-агрессор Россия атаковала Днепр "Шахедами". Сначала в городе раздавались взрывы, связанные с работой ПВО. Однако также зафиксировано попадание. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание.
"Враг атакует Днепр. Повреждено многоэтажное здание. Предварительно, есть пострадавшие. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что уже пять человек ранены в результате атаки россиян на Днепр.
Кроме того, загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.
"Шахед" пролетел между домами в Днепре.
Как сообщал Главред, в ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.
Российские войска 24 марта 2026 года осуществили массированную атаку по территории Украины, применив как ракеты, так и ударные беспилотники. Такая интенсивность обстрелов свидетельствует о потенциальном усилении угрозы в ближайшей перспективе.
В частности, в результате вражеского удара по центру Ивано-Франковска погибли два человека. Также повреждены здания городского и областного роддомов и около 10 жилых домов.
О личности: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
