Россияне атаковали Днепр: горит многоэтажка, есть пострадавшие

В настоящее время последствия вражеской атаки уточняются.

Россияне атаковали Днепр

Кратко:

Россияне атаковали Днепр "Шахедами"

В результате атаки повреждено многоэтажное здание

По меньшей мере пять человек ранены

В четверг, 26 марта, страна-агрессор Россия атаковала Днепр "Шахедами". Сначала в городе раздавались взрывы, связанные с работой ПВО. Однако также зафиксировано попадание. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание.

"Враг атакует Днепр. Повреждено многоэтажное здание. Предварительно, есть пострадавшие. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что уже пять человек ранены в результате атаки россиян на Днепр.

Кроме того, загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

Российские войска 24 марта 2026 года осуществили массированную атаку по территории Украины, применив как ракеты, так и ударные беспилотники. Такая интенсивность обстрелов свидетельствует о потенциальном усилении угрозы в ближайшей перспективе.

В частности, в результате вражеского удара по центру Ивано-Франковска погибли два человека. Также повреждены здания городского и областного роддомов и около 10 жилых домов.

О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

