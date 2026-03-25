Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

Мария Николишин
25 марта 2026, 10:06
В Национальной гвардии говорят, что Владимир был человеком чести.
В Ивано-Франковске погиб военный вместе с дочерью

Кратко:

  • В результате удара по Ивано-Франковску погиб военный с дочерью
  • В момент удара они возвращались из роддома
  • Только недавно военный в очередной раз стал отцом

В результате российского удара по Ивано-Франковску во вторник, 24 марта, погиб военный Нацгвардии с несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Известно, что погибшие возвращались из роддома. Вместе они навещали маму и новорожденного ребенка.

"В результате вражеской атаки погиб нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его дочь Анелия, 2010 года рождения. Погибшие отец и старшая дочь возвращались из роддома. Вместе они навещали маму и новорожденного ребенка. Ведь недавно Владимир в очередной раз стал отцом. Искренние соболезнования семье погибших", — сказал мэр города.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в эфире телемарафона рассказала подробности трагедии.

По ее словам, национальный гвардеец с дочерью как раз шли по улице, когда была совершена вражеская атака.

"Они возвращались из областного перинатального центра. В субботу его жена родила ребенка, и они возвращались оттуда… Они вышли оттуда (из перинатального центра — ред.) и как раз шли по улице, когда была совершена вражеская атака. Мужчина скончался в медучреждении, а 15-летняя девушка умерла в машине скорой помощи", — говорится в сообщении.

Сейчас с роженицей, которая потеряла мужа и старшую дочь, работают психологи.

Что известно о погибшем нацгвардейце

Владимир Шкрумеляк служил в 50-м полку имени полковника Семена Высочана Нацгвардии Украины. Он лишь недавно вступил в ряды Сил обороны.

"Он был человеком чести, ответственности и глубокой родительской любви. Его служба только началась, но он уже успел зарекомендовать себя как надежный побратим. Это преступление врага — еще одно свидетельство его бесчеловечной жестокости и цинизма. Мы потеряли защитника, семья — любящего отца, а Украина — своего сына", — заявили в 50-м полку Нацгвардии.

Владимир Шкрумеляк / фото: facebook.com/50polk

Удар РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основное направление атаки – Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.

Днем того же дня страна-агрессор Россия атаковала ударными БПЛА исторический центр Львова. Известно, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре города.

Вечером 24 марта вражеский дрон нанес удар по жилому дому на юге Одесской области. Возник пожар. Повреждения получили шесть соседних частных домов.

Читайте также:

Об источнике: Нацгвардия

Национальная гвардия Украины — воинское формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами — по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечению террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отражении вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:56Украина
Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

10:06Украина
Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:27Мир
Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не все

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Последние новости

11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

10:06

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

09:41

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

09:27

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

06:49

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

05:51

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

05:17

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

05:11

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

02:16

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

01:56

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:46

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

01:12

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

00:53

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:31

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

00:02

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

24 марта, вторник
23:58

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

23:47

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

23:37

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

23:05

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

22:34

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:16

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

22:11

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

22:00

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

21:32

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

21:24

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

21:09

Не оставит шансов курчавости: эксперт раскрыл эффективную схему защиты персикаВидео

21:00

Украинская юмористка показала, как выглядит после операции

20:36

Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

20:27

РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

20:15

Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

20:02

Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

19:54

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по УкраинеФото

19:34

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

19:29

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

