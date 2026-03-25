Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

В Национальной гвардии говорят, что Владимир был человеком чести.

В Ивано-Франковске погиб военный вместе с дочерью

В результате российского удара по Ивано-Франковску во вторник, 24 марта, погиб военный Нацгвардии с несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Известно, что погибшие возвращались из роддома. Вместе они навещали маму и новорожденного ребенка.

"В результате вражеской атаки погиб нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его дочь Анелия, 2010 года рождения. Погибшие отец и старшая дочь возвращались из роддома. Вместе они навещали маму и новорожденного ребенка. Ведь недавно Владимир в очередной раз стал отцом. Искренние соболезнования семье погибших", — сказал мэр города.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в эфире телемарафона рассказала подробности трагедии.

По ее словам, национальный гвардеец с дочерью как раз шли по улице, когда была совершена вражеская атака.

"Они возвращались из областного перинатального центра. В субботу его жена родила ребенка, и они возвращались оттуда… Они вышли оттуда (из перинатального центра — ред.) и как раз шли по улице, когда была совершена вражеская атака. Мужчина скончался в медучреждении, а 15-летняя девушка умерла в машине скорой помощи", — говорится в сообщении.

Сейчас с роженицей, которая потеряла мужа и старшую дочь, работают психологи.

Что известно о погибшем нацгвардейце

Владимир Шкрумеляк служил в 50-м полку имени полковника Семена Высочана Нацгвардии Украины. Он лишь недавно вступил в ряды Сил обороны.

"Он был человеком чести, ответственности и глубокой родительской любви. Его служба только началась, но он уже успел зарекомендовать себя как надежный побратим. Это преступление врага — еще одно свидетельство его бесчеловечной жестокости и цинизма. Мы потеряли защитника, семья — любящего отца, а Украина — своего сына", — заявили в 50-м полку Нацгвардии.

Владимир Шкрумеляк / фото: facebook.com/50polk

Как сообщал Главред, в ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основное направление атаки – Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.

Днем того же дня страна-агрессор Россия атаковала ударными БПЛА исторический центр Львова. Известно, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре города.

Вечером 24 марта вражеский дрон нанес удар по жилому дому на юге Одесской области. Возник пожар. Повреждения получили шесть соседних частных домов.

Об источнике: Нацгвардия Национальная гвардия Украины — воинское формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами — по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечению террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отражении вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

