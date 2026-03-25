РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человек

Анна Ярославская
25 марта 2026, 06:54
Продолжаются поисково-спасательные работы. Правоохранители фиксируют военное преступление.
Атака дронов
Дрон разрушил дом в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

  • Дрон РФ ударил по жилому дому на юге Одесской области
  • Возник пожар, на месте работают спасатели
  • Пострадала женщина

Вечером 24 марта вражеский дрон ударил по жилому дому на юге Одесской области. Вспыхнул пожар. Есть пострадавшая и, предположительно, еще один человек находится под завалами. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Кроме того, повреждения получили шесть соседних частных домов.

"На месте работают все экстренные службы, продолжаются поисково-спасательные работы", - добавил Кипер.

Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесской области.

    Атака на Одесскую область Фото: t.me/odeskaODA
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 22 марта враг совершил атаку дронами по железной дороге. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:57Энергетика
