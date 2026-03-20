РФ атаковала корабли с зерном в Одесской области: есть пострадавшие

Анна Ярославская
20 марта 2026, 08:42
В момент атаки суда находились возле причалов. Они остаются на плаву.
РФ атаковала корабли с зерном / Коллаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Кратко:

  • РФ атаковала Одесскую область ударными дронами
  • Повреждены два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса
  • Корабли были загружены зерном
  • Пострадали два человека, им оказали помощь

В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

Как сообщил вице-премьер Алексей Кулеба, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

В момент атаки корабли находились возле причалов и были загружены зерном. Несмотря на это, суда остаются на плаву.

Также повреждены административные здания.

На территории возник пожар, возгорание оперативно локализовали спасатели.

"На местах продолжаются работы по ликвидации последствий. Это очередное военное преступление России против мировой продовольственной безопасности", - добавил Кулеба.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил повреждение двух кораблей, которые были пришвартованы возле причалов и загружены зерном.

"Также получили повреждения административные здания. К сожалению, пострадали два человека. Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы", - написал он в Telegram.

На местах событий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими оккупантами.

Воздушные атаки РФ по Одессе - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 марта армия РФ атаковала жилые кварталы Одессы. По предварительным данным, пострадали три человека.

В ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Вечером 12 марта российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, погибших и пострадавших нет.

4 марта армия РФ ударила по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Судно под флагом Панамы перевозило кукурузу.

Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

РФ готовит новый массированный удар по Украине: что известно

Страна-агрессор Россия завершает подготовку к очередному комбинированному массированному удару по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Наибольшее внимание враг может уделить Киеву, Киевской и Одесской областям.

Под угрозой: энергетические объекты, подстанции, водоканалы, насосные и очистные сооружения, линии электропередач. Не исключены удары по железнодорожной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

