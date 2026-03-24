Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

На данный момент Россия израсходовала до 40 % средств поражения, подготовленных к атаке на Украину. Есть вероятность, что 24 марта в Украине может снова быть тревога из-за ракет.
То есть можно говорить, что массированная атака, начавшаяся ночью, продолжается. Об этом заявил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.
"На данный момент, по моему мнению, противник израсходовал до 40 % средств поражения, подготовленных к атаке. Атака на Украину продолжается. Предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты", — отметил он.
По словам эксперта, сейчас Россия выбрала стратегию удара, растянутого во времени.
Флеш объясняет, что враг постоянно меняет тактику массированных ударов, пытаясь найти уязвимые места и прорвать украинскую воздушную оборону.
Где сейчас тревога в Украине
На юге, севере, в центре и на востоке Украины продолжается воздушная тревога. В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что по состоянию на 12:29 большое количество ударных дронов находится в воздушном пространстве Черниговской, Херсонской, Николаевской и Полтавской областей.
В 12:36 зафиксировано движение беспилотников на Киев с севера. Атака российских ударных БПЛА продолжается, граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
Почему утренняя атака была нетипичной
Мониторинговый телеграм-канал"єРадар" заметил, что во время последней атаки оккупационные войска не выводили подводные лодки — носители ракет — в море и не поднимали МиГи.
"Нетипичность атаки фиксировалась еще с вечерних часов: произошла концентрированная активность дронов по отдельным операционным направлениям (в частности, Запорожскому), одновременно с использованием крылатых ракет Х-101 для поражения объектов в западном регионе. Подобная комбинация средств поражения встречается относительно редко", — говорится в сообщении.
Удар по Украине 24 марта — что известно
В ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистические и крылатые ракеты.
Основное направление атаки – Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.
Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковская область), Одесса, Южное, Запорожье.
По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехническими войсками было зафиксировано 426 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников различных типов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхнули пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Харьковской области дрон попал в электропоезд.
О личности: Сергей "Флеш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Глава ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.
С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
