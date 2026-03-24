В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

Инна Ковенько
24 марта 2026, 11:49обновлено 24 марта, 12:25
На данный момент известно о девяти раненых, среди них — полуторагодовалый мальчик.
Российский дрон попал в многоэтажный дом в Днепре
Российский дрон попал в многоэтажный дом в Днепре / Коллаж: Главред, фото: ОВА

  • Утром 24 марта в Днепре прогремело несколько мощных взрывов
  • Российский дрон попал в жилой дом
  • По меньшей мере восемь человек получили ранения

Утром 24 марта армия страны-агрессора РФ атаковала Днепр. Российский дрон попал в 14-этажный дом.

На данный момент известно о девяти раненых, среди них - полуторагодовалый мальчик. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Трое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр. Медики оказывают им необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое из них — женщина 67 лет и мужчина 74 лет — госпитализированы в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения, рваные раны и черепно-мозговые травмы.

Обновлено. По состоянию на 19:19 число пострадавших в результате атаки РФ возросло до восьми, четверо из них госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

Позже в ОВА сообщили о 9 раненых в результате утренней атаки россиян на Днепр. Среди пострадавших - полуторагодовалый мальчик. Ребенок госпитализирован. Медики оценивают состояние мальчика как средней тяжести.

  • Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі
В результате удара по многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары. На месте работают все службы.

Сообщается, что в целом в городе в результате российского нападения повреждены 8 многоквартирных домов и 2 детских сада.

Обследование территории продолжается.

  • Влучання дрона у багатоповерхівку у Дніпрі
Удар по Украине 24 марта - последние новости

Напомним, в ночь на 24 марта Россия нанесла массированный удар по Украине, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основным направлением атаки были Полтава, Калуш, Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка и прифронтовые территории, в частности энергетическая инфраструктура.

По данным Воздушных сил, зафиксировано 426 воздушных целей, из которых ПВО сбила 390. В результате атаки есть попадания и пострадавшие.

Ночью РФ нанесла удар по отелю и жилым домам в Полтавской области. В результате атаки погибли и получили ранения люди.

Как сообщал Главред, в Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в электропоезд Слатыно–Харьков. В результате удара погиб 61-летний пассажир, а машинист и его помощник получили стресс.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

