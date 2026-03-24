В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

Главное:
- Утром 24 марта в Днепре прогремело несколько мощных взрывов
- Российский дрон попал в жилой дом
- По меньшей мере восемь человек получили ранения
Утром 24 марта армия страны-агрессора РФ атаковала Днепр. Российский дрон попал в 14-этажный дом.
На данный момент известно о девяти раненых, среди них - полуторагодовалый мальчик. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
"Трое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр. Медики оказывают им необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что двое из них — женщина 67 лет и мужчина 74 лет — госпитализированы в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения, рваные раны и черепно-мозговые травмы.
Обновлено. По состоянию на 19:19 число пострадавших в результате атаки РФ возросло до восьми, четверо из них госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.
Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение.
Позже в ОВА сообщили о 9 раненых в результате утренней атаки россиян на Днепр. Среди пострадавших - полуторагодовалый мальчик. Ребенок госпитализирован. Медики оценивают состояние мальчика как средней тяжести.
В результате удара по многоэтажке повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары. На месте работают все службы.
Сообщается, что в целом в городе в результате российского нападения повреждены 8 многоквартирных домов и 2 детских сада.
Обследование территории продолжается.
Удар по Украине 24 марта - последние новости
Напомним, в ночь на 24 марта Россия нанесла массированный удар по Украине, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. Основным направлением атаки были Полтава, Калуш, Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка и прифронтовые территории, в частности энергетическая инфраструктура.
По данным Воздушных сил, зафиксировано 426 воздушных целей, из которых ПВО сбила 390. В результате атаки есть попадания и пострадавшие.
Ночью РФ нанесла удар по отелю и жилым домам в Полтавской области. В результате атаки погибли и получили ранения люди.
Как сообщал Главред, в Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в электропоезд Слатыно–Харьков. В результате удара погиб 61-летний пассажир, а машинист и его помощник получили стресс.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред