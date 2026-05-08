В НБУ пояснили, почему цены на заправках не упали несмотря на удешевление нефти

Главной причиной является инерционность ценообразования.

почему бензин, дизель и автогаз остаются дорогими

Несмотря на снижение мировых цен на нефть, стоимость топлива на украинских АЗС пока не спешит заметно падать.

В Национальном банке Украины объяснили, почему бензин, дизель и автогаз остаются дорогими даже после удешевления нефти на мировом рынке.

В НБУ заявили, что главной причиной является инерционность ценообразования.

Проще говоря, украинские сети АЗС продают топливо, которое было закуплено ранее по более высокой цене.

"Розничные цены в Украине остались высокими. Это объясняется инерционностью механизмов ценообразования на внутреннем рынке", — отметили в Нацбанке.

Также влияние оказывают большие запасы топлива, сформированные во время предыдущего ценового пика.

"Сейчас реализуются объемы ресурсов, которые были законтрактованы ранее по более высокой стоимости", — пояснили в НБУ.

Как сообщал Главред, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорил, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов. В таких условиях предпосылок для удешевления топлива нет.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что уже фиксируется устойчивое снижение котировок на ведущих биржах, что должно отразиться на внутренних ценах на топливо.

В то же время, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский предупреждал, что стоимость топлива может резко меняться из-за глобальных факторов и политических заявлений. Колебания цен на нефть могут происходить буквально в течение одного дня, что напрямую влияет на стоимость топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

