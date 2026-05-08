Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

Сергей Кущ
8 мая 2026, 20:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам специалиста, сначала необходимо пересмотреть саму логику формирования дорожного сбора в Украине.
В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто
В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно

  • Почему в Украине снова заговорили о сборе для электрокаров
  • Как дорожный налог платят даже владельцы генераторов

В Украине снова обсуждают идею введения отдельного дорожного сбора для владельцев электромобилей. Однако такое решение может замедлить развитие рынка электрокаров и ударить по энергонезависимости страны.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий

видео дня

По словам специалиста, сначала необходимо пересмотреть саму логику формирования дорожного сбора в Украине.

"Когда в Украине встал вопрос, как наполнять дорожный фонд, тогда пришли к выводу, что оптимальным вариантом будет заложить дорожный сбор в стоимость топлива. То есть каждый литр топлива фактически уже содержит налог на дороги и отчисления в дорожный фонд", - говорит он.

Эксперт отмечает, что действующая система уже давно не отражает современные реалии. Сейчас по дорогам ездят гибриды и электрокары, которые потребляют меньше топлива или вообще не используют бензин и дизель.

При этом дорожный сбор продолжают платить даже те, кто не пользуется дорогами. В пример Бучацкий приводит генераторы во время блэкаутов и сельскохозяйственная техника.

"Генераторы по дорогам не ездят, но те, кто покупал топливо для генераторов, фактически платили дорожный сбор. То же самое касается тракторов, комбайнов и другой техники, которая работает в поле", — отмечает эксперт.

Другие новости из мира авто

Как писал Главред, в Великобритании механик автосервиса Oly Autos Валид поделился собственным рейтингом самых надежных кроссоверов, которые, кстати, хорошо знакомы и украинским водителям. Его выбор может стать ориентиром для тех, кто ищет баланс между комфортом и долговечностью.

Кроме того, гибридные автомобили часто позиционируют как золотую середину между классическими авто с двигателем внутреннего сгорания и электромобилями. Они обещают экономию топлива, экологичность и комфорт. Однако на практике не все модели оправдывают ожидания владельцев.

Также в Украине может появиться новый закон, который существенно изменит подходы к выдаче и продлению водительских удостоверений для определенной категории водителей - прежде всего для людей старше 65 лет.

Вам может быть интересно:

О персоне: Станислав Бучацкий

Станислав Бучацкий - украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и глава Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможки и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, формирующие его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто Станислав Бучацкий
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

20:25Авто
РФ собрала 106 тысяч окупантов на одном направлении: Сырский раскрыл планы врага

РФ собрала 106 тысяч окупантов на одном направлении: Сырский раскрыл планы врага

19:37Фронт
"Не хотим терять время": в США сделали тревожное заявление о мирных переговорах

"Не хотим терять время": в США сделали тревожное заявление о мирных переговорах

19:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Под ударом Ярославль, Москва и Ростов: что известно о ночной атаке по РФ

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Гороскоп на завтра, 9 мая: Скорпионам — перемены, Ракам — раздражительность

Последние новости

20:29

Помидоры будут большими и обильными: чем полить рассаду после высадки в грунт

20:25

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

20:05

Что означает буква "E" на механической коробке передач: удивляет всех водителейВидео

20:02

Народные приметы об отношениях: какие события предвещают встречу с будущим мужем

19:54

Беременность с сюрпризом: женщина родила сразу пятерых малышей

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
19:42

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

19:37

РФ собрала 106 тысяч окупантов на одном направлении: Сырский раскрыл планы врага

19:10

Стоит ли срывать парад в Москве: о чем на самом деле беспокоится РФ — Андрусивмнение

19:05

"Не хотим терять время": в США сделали тревожное заявление о мирных переговорах

Реклама
18:56

Комиссию насчитывают каждый месяц: клиентов предупредили о "хитрости" ПриватБанка

18:53

Женщина впустила дикую лису в дом: поведение животного сбило с толкуВидео

18:43

Слово "транжира" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:34

В Житомире банда подростков терроризирует город: жители жалуются на грабежи и нападения

18:04

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

17:53

"Будем действовать": Зеленский ответил на новые угрозы Кремля в преддверии 9 мая

17:45

Животные в зоне ЧАЭС изменились: исследование удивило биологов

17:30

Строгие запреты в праздник 9 мая: что можно и нельзя делать

17:11

Секретный план Путина и новые ультиматумы: как может закончиться война в Украине

16:49

TikTok сходит с ума: танец убийцы из фильма "Вершина" стал мемомВидео

16:40

Потепление до +25 приближается: когда жара сменит дожди на Львовщине

Реклама
16:13

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения

15:53

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

15:29

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

15:26

Температура опустится до +12: Украину накроет волна похолодания

15:25

Редиска будет крупной и сочной: что нужно сделать в мае для шикарного урожая

15:17

Удар на 1500 километров: СБУ атаковала "жирную" цель в РФ, враг дестабилизирован

14:58

На Житомирщину надвигаются похолодание и гроза: когда погода резко изменится

14:54

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет праздник после 8 мая

14:43

Дожди с грозами накроют Украину: где внезапно ухудшится погода

14:39

Как быстро уложить ребенка спать: психолог назвала главную ошибку родителей

14:23

Выбросили как мусор: какие дорогие вещи люди находили у дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра 9 мая: Весам - радость, Скорпионам - остановиться

13:58

"Евровидение-2026": когда смотреть шоу и каковы шансы на победу УкраиныВидео

13:52

"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

13:50

"Вот такая вот у нас запара, запара": главное о разводе Потапа и НастиВидео

13:43

Почему огородники засыпают грядки крупами: эффект поразит уже через сезон

13:33

В Украину прибудут представители США: Зеленский рассказал о графике встреч

13:30

Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут

13:22

РФ в панике развертывает полки для защиты Москвы: Сырский раскрыл подробности

13:03

Почему вещи после стирки все еще грязные: ошибка, которую делают почти все

Реклама
12:44

В доме происходило странное: находка в подвале напугала семью

12:39

Огромные столбы дыма в небе: дроны атаковали важные цели в Грозном

12:34

Лук будет оставаться свежим месяцами: простой трюк, о котором мало кто знает

12:20

Облачно и дождливо: какая погода в Харькове будет на выходных

11:55

В Ровенской области погода готовит сюрприз: о чем предупреждают синоптики

11:43

В Украине резко упали цены на огурцы: сколько сейчас стоит этот овощ

11:39

Защитники "Азовстали" патрулируют Мариуполь: появились первые кадрыВидео

11:32

Тина Кароль установила сумасшедший рекорд: что она сделалаВидео

11:31

Как сказать "картофель в мундире" на украинском: ответ удивит многих

11:20

Риск потери всего урожая: что можно и нельзя сажать рядом с капустойВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять