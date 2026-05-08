В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

В Украине снова обсуждают идею введения отдельного дорожного сбора для владельцев электромобилей. Однако такое решение может замедлить развитие рынка электрокаров и ударить по энергонезависимости страны.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий

По словам специалиста, сначала необходимо пересмотреть саму логику формирования дорожного сбора в Украине.

"Когда в Украине встал вопрос, как наполнять дорожный фонд, тогда пришли к выводу, что оптимальным вариантом будет заложить дорожный сбор в стоимость топлива. То есть каждый литр топлива фактически уже содержит налог на дороги и отчисления в дорожный фонд", - говорит он.

Эксперт отмечает, что действующая система уже давно не отражает современные реалии. Сейчас по дорогам ездят гибриды и электрокары, которые потребляют меньше топлива или вообще не используют бензин и дизель.

При этом дорожный сбор продолжают платить даже те, кто не пользуется дорогами. В пример Бучацкий приводит генераторы во время блэкаутов и сельскохозяйственная техника.

"Генераторы по дорогам не ездят, но те, кто покупал топливо для генераторов, фактически платили дорожный сбор. То же самое касается тракторов, комбайнов и другой техники, которая работает в поле", — отмечает эксперт.

О персоне: Станислав Бучацкий Станислав Бучацкий - украинский автомобильный эксперт, бизнес-консультант и общественный активист, соучредитель и глава Института исследований авторынка. Специализируется на анализе автомобильного рынка, комментирует вопросы импорта авто, растаможки и тенденций на рынке электромобилей, дает экспертные оценки изменениям в законодательстве и налоговом регулировании автомобильной отрасли. Бучацкий активно выступает в СМИ и специализированных изданиях, является автором аналитических материалов и советов по ввозу автомобилей в Украину, а также имеет практический опыт вождения с 2008 года и многочисленные путешествия, формирующие его профессиональный взгляд на автомобильную тематику.

