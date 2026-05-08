На глазах у дочки: в 35 лет умер популярный британский актер и модель

Алена Кюпели
8 мая 2026, 20:52
Джейк Холл травмировался во время вечеринки со своими друзьями.
Умер Джейк Холл
Умер Джейк Холл / Коллаж Главред, фото Instagram/jakehall

Кратко:

  • Что случилось с Джейком
  • Кто был рядом в момент трагедии

Звезда британского реалити и модель Джейк Холл был найден мертвым на Майорке после вечеринки. Его восьмилетняя дочь была рядом.

Звезда реалити-шоу "The Only Way Is Essex" скончался в Испании в возрасте 35 лет.

Бывший модель и дизайнер одежды, получивший известность благодаря этому реалити-шоу в 2015 году, умер от травм головы на вилле на Майорке, сообщает Би-Би-Си. Представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития заявил: "Мы поддерживаем семью британца, скончавшегося в Испании, и поддерживаем связь с местными властями".

В момент смерти рядом со звездой находилась его дочь
В момент смерти рядом со звездой находилась его дочь / Фото Instagram/jakehall

Испанская гражданская гвардия сообщила, что расследует инцидент, который, по ее словам, "по всей видимости, является несчастным случаем".

Гражданская гвардия сообщила, что инцидент произошел в Санта-Маргарите, Майорка, в среду, и сейчас они ожидают результатов вскрытия. Как отмечает источник, в 07:30 в полицию поступил тревожный звонок: на вилле, где проходила вечеринка, найден мужчина с тяжелыми ранениями. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили Джейк Холл уже был без признаков жизни. По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение с дверью из стекла, что и привело к смертельным травмам. Его дочь находилась рядом.

Ранее на этой неделе Холл опубликовал семейные фотографии и впечатления от своей поездки в Instagram, а также недавно начал демонстрировать свои работы как художник.

У Холла осталась дочь Ривер от Миссе Бекири, звезды шоу "Ladies of London" и бывшей участницы "Real Housewives of Cheshire".

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, впервые публично обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте.

Ранее также Виктория Бекхэм рассказала, что "очень серьёзная" борьба её дочери Харпер с угревой сыпью вдохновила подростка на создание собственного косметического бренда.

О персоне: Джейк Холл

Джейк Холл - звезда британского реалити "The Only Way Is Essex", актер и модель. Она также являлся бывшим футболистом команд "Грейс Атлетик" и "Бостон Юнайтед". В ноябре 2017 года стал отцом – дочь родила от него шведская модель Миссе Бекири.

