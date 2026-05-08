'Не хотим терять время': в США сделали тревожное заявление о мирных переговорах

Ключевые тезисы:
- В США заявили об отсутствии прогресса в переговорах
- Рубио назвал войну РФ против Украины большой трагедией
- США готовы помогать только при продуктивном диалоге
США могут выйти из трехстороннего формата мирных переговоров по Украине, если в нем и дальше не будет прогресса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой, передает Радио Свобода.
В частности, он признал, что нынешние дипломатические усилия "зашли в тупик".
Рубио также подчеркнул, что США по-прежнему готовы выступать посредником для прекращения войны России в Украине, если это будет продуктивно.
"Мы пытались играть роль посредника в этом вопросе, но это не привело к плодотворному результату по разным причинам. Мы остаемся готовыми играть эту роль, если она будет продуктивной. Мы не хотим тратить свое время и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса", — говорится в заявлении.
Госсекретарь США отметил, что позиция его страны заключается в том, что эта война — это трагедия.
"Обе стороны платят за нее очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, на человеческом уровне. Каждый раз, когда я слышу об этих вещах (ударах и погибших – ред.), это просто напоминает нам о том, почему эта война должна закончиться, и хотя мы готовы сыграть любую роль, которую мы можем, чтобы достичь мирного дипломатического урегулирования, к сожалению, вы знаете, что сейчас эти усилия зашли в тупик, но мы всегда готовы, и эти обстоятельства меняются", – подытожил Рубио.
Мирные переговоры могут затянуться
Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальным мирным переговорам, то Украине придется ждать следующего окна возможностей, которое откроется не раньше, чем после завершения весенне-летней наступательной кампании врага.
"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — считает он.
Мирные переговоры — последние новости
Как сообщал Главред, президент Европейского совета Антониу Кошта говорил, что Европейский Союз рассматривает возможность запуска прямого канала переговоров с Кремлем, чтобы не оказаться в стороне от мирного процесса по Украине, который сейчас координируют Соединенные Штаты.
Помощник российского диктатора и военного преступника Путина Юрий Ушаков заявлял, что все участники трехсторонних переговоров по урегулированию войны в Украине якобы понимают, какие шаги необходимы для продвижения процесса урегулирования.
29 апреля президент США Дональд Трамп проводил переговоры с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Во время разговора Трамп сообщил Путину, что договоренность об урегулировании войны в Украине якобы уже близка.
Читайте также:
- "Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине
- "Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне
- Тайный план Путина и новые ультиматумы: как может закончиться война в Украине
О личности: Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, действующий госсекретарь США, сенатор США от штата Флорида (2011—2025) и участник Движения чаепития. Член Республиканской партии.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред