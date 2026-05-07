Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

Фермеры повышают отпускные цены на фоне стабильного спроса и дефицита качественной продукции на рынке.

В Украине отмечается рост цен на морковь

Кратко:

Морковь подорожала до 9–16 грн/кг

Запасы в хозяйствах почти исчерпаны

Цены выросли на 22% за неделю

В Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь из-за почти полного исчерпания запасов в хранилищах хозяйств. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным рынка, сейчас морковь продается по 9–16 грн/кг, что примерно на 22% дороже, чем в конце прошлой недели. Основной причиной подорожания эксперты называют сезонное сокращение предложения и дефицит качественной продукции.

В то же время спрос на морковь остается стабильным, что позволило производителям, у которых еще есть запасы, повысить отпускные цены. Аналитики отмечают и рост торговой активности, который традиционно наблюдается в конце весны.

В прошлом году ситуация на рынке была аналогичной, однако тогда цены на качественную морковь были в среднем в 3,2 раза выше.

В Украине в ближайшие месяцы ожидается рост цен на большинство продуктов питания. Такое мнение высказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, наиболее ощутимо могут подорожать молочные продукты и овощи. В то же время цены на мясо будут расти более сдержанно.

Эксперт также отметил, что отдельные категории овощей ведут себя иначе: в частности, огурцы и помидоры могут дешеветь или оставаться нестабильными из-за сезонных факторов.

Напомним, Главред писал, что цены на гречку в Украине резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние три года — сейчас в среднем 75 гривен за килограмм, а в отдельных магазинах премиальные сорта уже превышают 90 гривен.

Кроме того, цены на продукты в Украине в основном растут. Однако вне этой тенденции в конце текущей недели оказались куриные яйца, которые, напротив, подешевели в супермаркетах.

Напомним, что в Украине снова выросли цены на один из базовых продуктов. Речь идет о хлебе. Цена на некоторые его виды уже превысила 50 гривен за буханку.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

