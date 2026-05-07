Надвигаются сильные грозы: синоптики предупредили о непогоде на Тернопольщине

В Тернопольской области объявлен I уровень опасности.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Ветер завтра ожидается северо-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем прогнозируется +18…+23 градуса.

В городе Тернополь температура ночью достигнет +12…+14 градусов, а днем поднимется до +20…+22 градусов.

Погода в Тернополе

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Из-за гроз 7 и 8 мая по всей области объявлен I уровень опасности – желтый.

Опасные погодные явления

В Украине начнется период дождей и гроз

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 8 мая активность атмосферного фронта вызовет кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины.

По ее словам, температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня всего +18…+21 градус, а местами даже +16…+18 градусов.

"Жара в ближайшее время ослабнет, весна войдет в свои цветущие берега", — добавила она.

Наталья Диденко

Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.

В то же время в период с 7 по 13 мая на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности.

Кроме того, 8 мая холодный атмосферный фронт охватит всю Житомирскую область и принесет кратковременные, но интенсивные дожди, грозы, местами град и шквалы до 15–20 метров в секунду.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

