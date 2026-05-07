РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак

Главное:
- Россия может атаковать Украину ракетами и дронами в ближайшие дни
- С момента предыдущего крупного комбинированного удара уже прошло некоторое время
- Российская армия уже могла накопить ресурсы для новых атак
В ближайшие дни в Украине существует большая угроза массированных российских атак с применением ракет и ударных беспилотников. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире День.LIVE.
По его словам, перед объявлением так называемых "перемирий" оккупанты часто прибегают к масштабным обстрелам. В частности, подобная тактика уже неоднократно повторялась со стороны России.
Он подчеркнул, что делает такие выводы, анализируя предыдущие действия российской армии, а не на основании разведывательной информации. Кроме того, с момента предыдущего крупного комбинированного удара уже прошло некоторое время.
Андрющенко считает, что российская армия уже могла накопить ресурсы для новых атак, в частности ракеты различных типов и дроны.
"Опять же, если посмотреть, когда был предыдущий крупный обстрел с применением гибридных атак, ракет всех видов и "Шахедов", то, судя по всему, мы как раз подошли к той точке, когда неделю, две, полторы, возможно, они будут это делать, поскольку у них есть возможности. Поэтому действительно стоит быть очень внимательными", — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.
Он также выразил надежду на эффективную работу украинской противовоздушной обороны, но призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
"Просто нужно реагировать на воздушные тревоги. Осторожнее, скажем так, внимательнее", — подытожил Андрющенко.
РФ изменила тактику ударов по Украине
Военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров говорил, что Россия меняет подход к ракетным ударам по Украине.
По его словам, оккупанты все меньше полагаются на крылатые ракеты и переориентируются на другие средства поражения, в частности, делают больший акцент на баллистику.
"Россияне делают ставку еще на ударные беспилотники. Это дешево, но тоже может нанести большой ущерб", — добавил он.
Российские удары — последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали в результате вражеской атаки — это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.
Российские войска 6 мая атаковали детский сад в Сумах. Под завалами обнаружили тело погибшего человека. Враг совершил атаку на областной центр двумя беспилотниками типа "Герань-2".
Кроме того, в результате российских ударов по Сумской области за прошедшие сутки пять человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. В ряде населенных пунктов повреждены жилые дома, транспорт, учебное заведение и другие объекты гражданской инфраструктуры.
О личности: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
