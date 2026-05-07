Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

Анна Косик
7 мая 2026, 09:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россияне начинают снимать "розовые очки".
ВСУ, дрон, клинцевич
Украина нашла способ победить Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 127 ОВМБр

Главное:

  • Россия проигрывает Украине в дронах
  • Тысячи дронов ежедневно могут атаковать РФ
  • У Украины есть шанс переиграть Россию в войне

Украина перехватила инициативу в дронах, что начинают признавать даже сторонники кремлевского режима. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он опубликовал фрагмент видео из прямого эфира российского радио, во время которого политолог, глава Центра изучения военных и политических конфликтов и действующий государственный советник страны-агрессора России Андрей Клинцевич жаловался на украинские беспилотники.

видео дня

По его словам, Украина способна произвести большое количество дронов, которые "завалят" Россию. Украинские специалисты будут пытаться "переломить тренд" и производить больше беспилотников, чтобы у РФ не осталось средств защиты.

"На территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем выпускать столько ракет", — подчеркнул он.

Клинцевич добавил, что Украина переиграет Россию в войне на истощение, если Кремль не начнет "влиять на центры производства средств поражения на территории Европы".

Ударит ли Украина по параду в Москве 9 мая — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя центра политических исследований "Доктрина", политолога Ярослава Божка, концентрация российской ПВО на параде 9 мая может создать коридоры для ударов по другим объектам.

Подобное событие будет иметь прежде всего политический эффект: российским гражданам будет продемонстрировано отсутствие безопасности даже в день главного государственного праздника.

Удары Украины вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 мая в 18 регионах России объявляли ракетную и дронную опасность. Впервые об угрозе ракет предупреждали в 2000 км от границы с Украиной.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской Республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса нанесли удар украинские ракеты "Фламинго".

Ранее, в ночь на 4 мая, Россию атаковали дроны. Беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской на западе Москвы. Также дроны фиксировали в небе над Самарой.

Больше новостей:

О личности: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко — советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине дроны атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:20Война
Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

07:35Мир
В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Последние новости

10:14

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

10:05

"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 мая: Скорпионам — возможности, Рыбам — конфликт

09:34

Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

09:21

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
09:19

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

09:08

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

Реклама
08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

Реклама
03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

20:39

Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

20:32

Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

20:27

Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в автоВидео

19:55

Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожаяВидео

Реклама
19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять