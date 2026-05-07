"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

Россияне начинают снимать "розовые очки".

Украина нашла способ победить Россию

Главное:

Россия проигрывает Украине в дронах

Тысячи дронов ежедневно могут атаковать РФ

У Украины есть шанс переиграть Россию в войне

Украина перехватила инициативу в дронах, что начинают признавать даже сторонники кремлевского режима. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он опубликовал фрагмент видео из прямого эфира российского радио, во время которого политолог, глава Центра изучения военных и политических конфликтов и действующий государственный советник страны-агрессора России Андрей Клинцевич жаловался на украинские беспилотники.

По его словам, Украина способна произвести большое количество дронов, которые "завалят" Россию. Украинские специалисты будут пытаться "переломить тренд" и производить больше беспилотников, чтобы у РФ не осталось средств защиты.

"На территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем выпускать столько ракет", — подчеркнул он.

Клинцевич добавил, что Украина переиграет Россию в войне на истощение, если Кремль не начнет "влиять на центры производства средств поражения на территории Европы".

Главред писал, что, по словам руководителя центра политических исследований "Доктрина", политолога Ярослава Божка, концентрация российской ПВО на параде 9 мая может создать коридоры для ударов по другим объектам.

Подобное событие будет иметь прежде всего политический эффект: российским гражданам будет продемонстрировано отсутствие безопасности даже в день главного государственного праздника.

Напомним, Главред писал, что 5 мая в 18 регионах России объявляли ракетную и дронную опасность. Впервые об угрозе ракет предупреждали в 2000 км от границы с Украиной.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской Республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса нанесли удар украинские ракеты "Фламинго".

Ранее, в ночь на 4 мая, Россию атаковали дроны. Беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской на западе Москвы. Также дроны фиксировали в небе над Самарой.

О личности: Петр Андрющенко Петр Андрющенко — советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

