Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

Мария Николишин
7 мая 2026, 08:33
Ключевые нефтяные порты РФ в настоящее время работают не на полную мощность.
Последствия ударов вглубь РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Хотя нефтегазовые доходы РФ увеличились, выгода для бюджета весьма скромна
  • В Кремле вынуждены были увеличить выплаты нефтяным компаниям
  • Украинские удары по РФ подрывают экономический потенциал Кремля

Страна-агрессор Россия не может в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке энергоносителей. Это блокируют усилия Кремля, направленные на защиту населения от роста мировых цен на топливо и на преодоление последствий украинских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Известно, что нефтегазовые доходы РФ в апреле 2026 года формально удвоились по сравнению с мартом. Этому способствовал стремительный рост мировых цен на нефть, спровоцированный конфликтом в Иране.

Так, федеральный бюджет получил около 917 млрд рублей ($12 млрд) налогов на добычу полезных ископаемых. Нефтяная доля составляет 771 млрд рублей ($10 млрд).

"Несмотря на эти цифры, реальная выгода для бюджета оказалась значительно скромнее. Российские власти были вынуждены резко увеличить выплаты нефтяным компаниям", — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, почти 350 миллиардов рублей ($4,68 млрд) было направлено на субсидии, чтобы сдержать рост цен на бензин внутри РФ и профинансировать модернизацию и срочный ремонт НПЗ, поврежденных в результате украинских атак.

"Эти выплаты фактически нивелировали дополнительную прибыль от высоких мировых цен. В итоге чистый доход за апрель составил около 856 млрд рублей, что лишь незначительно превышает первоначальный прогноз в 835 млрд", — отмечают в ISW.

Кроме того, аналитики добавляют, что интенсификация украинской кампании ударов по объектам в глубоком тылу РФ продолжает подрывать экономический потенциал Кремля.

"Ключевые нефтяные порты, в частности Усть-Луга и Приморск, в настоящее время работают не на полную мощность. Это мешает России получить максимальную выгоду не только от высоких цен, но и от недавнего ослабления санкций США. Таким образом, пока мировой рынок нефти растет, Россия вынуждена тратить излишки на тушение пожаров в собственном энергосекторе, вызванных войной и ударами ВСУ по критической инфраструктуре", — подытожили эксперты.

Цены на нефть / Инфографика: Главред

Может ли Россия зарабатывать на нефти

Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что высокие цены на нефть не приведут к колоссальному росту доходов россиян.

По его словам, в краткосрочной перспективе Россия сможет "залатать" определенные дыры, но в долгосрочной перспективе ситуация существенно не изменится.

"Россияне, несмотря на повышение цен на энергоресурсы, продолжают двигаться к жесткой экономической стагнации, которая во многом напоминает последние годы существования Советского Союза", — добавил он.

Удары по НПЗ в России — что известно

Как сообщал Главред, 5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ, который производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

30 апреля СБУ второй раз подряд нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

28 апреля в Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае. Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии России на территории Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

новости России нефть Институт изучения войны Удары вглубь РФ
