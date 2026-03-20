Аналитик объяснил, сможет ли Россия улучшить ситуацию в экономике за счет роста цен на нефть.

Россия сможет закрыть некоторые "дыры" за счет повышения цен на нефть

Что сказал Андрусив:

РФ может заработать на энергоресурсах 10 миллиардов долларов до июня

Деньги от нефти могут частично стабилизировать ситуацию в России

РФ ждет экономическая стагнация

Страна-агрессор Россия, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за первые две недели войны на Ближнем Востоке из-за повышения цен на энергоресурсы и ослабления санкций заработала около 10 миллиардов долларов.

Однако эта цифра несколько преувеличена. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив. По его словам, речь идет о потенциальных 10 миллиардах долларов до июня.

"То есть, если ситуация останется прежней, россияне могут заработать эту сумму примерно до июня. Сейчас речь идет ориентировочно о 1,5 млрд долларов. Поэтому я бы не оперировал такими обобщенными цифрами", — пояснил аналитик.

Андрусив отметил, что для россиян 10 миллиардов долларов — это очень ощутимая сумма, которая имеет стабилизирующий эффект. Благодаря этим средствам в РФ могут частично выровнять ситуацию и закрыть определенные "дыры".

"В то же время масштаб разворачивающихся экономических проблем значительно больше. Кроме того, важно понимать: высокие цены на нефть не приведут к колоссальному росту доходов россиян. Наоборот, они могут способствовать рецессионным процессам, поскольку в целом будут сокращаться объемы потребления нефти в мире. Поэтому в краткосрочной перспективе Россия сможет "залатать" определенные дыры, но в долгосрочной ситуации существенно не изменится", — добавил он.

Россияне, несмотря на повышение цен на энергоресурсы, продолжают двигаться к жесткой экономической стагнации, которая во многом напоминает последние годы существования Советского Союза.

Напомним, Главред писал, что на фоне роста мировых цен на нефть администрация Дональда Трампа приняла решение о временной отмене санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что экономическое положение в России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет, скорее всего, еще год-два.

Накануне сообщалось, что пока на Ближнем Востоке продолжается война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова запустится счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ.

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

