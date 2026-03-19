Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

Андрусив считает, что сейчас Россия будет усиливать военное давление на Украину.

https://glavred.info/war/rossiya-usilit-davlenie-voennyy-udivil-prognozom-o-srokah-okonchaniya-voyny-10750253.html Ссылка скопирована

Как долго продержится экономика России

Главное из заявления военного:

Экономическое положение России может только ухудшаться

Россияне будут выбивать для себя лучшие условия мирного соглашения

Уже в начале лета РФ может бомбить водоканалы в украинских городах

Экономическое положение страны-агрессора России уже сложное и может только ухудшаться. Вести войну против Украины Кремль сможет еще год-два. Об этом в интервью Глареду рассказал политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

По его словам, дело даже не в том, что ситуация внезапно станет критической и Россия "развалится", а в том, что ухудшение будет настолько глубоким, что его уже невозможно будет остановить никакими мерами.

"Как это в свое время произошло с Советским Союзом, где уже не помогали ни реформы, ни другие попытки стабилизации, потому что экономическая ситуация была катастрофической", — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что в Кремле понимают, в какой точке находятся, и единственное, к чему могут стремиться в этой ситуации, — это заключение соглашения.

"Все их усилия, включая использование дополнительных ресурсов, будут направлены на то, чтобы выбить для себя лучшие условия. Очевидно, что речь идет об усилении давления — как военного, так и на гражданскую инфраструктуру", — отметил военный.

По его мнению, уже в начале лета россияне начнут бомбить украинские водоканалы в городах, потому что их цель — достичь соглашения на своих условиях.

"И эти "улучшения" (из-за войны в Иране, — ред.) в виде финансовых ресурсов дают им дополнительное время и силы, чтобы склонить нас к более выгодному для них соглашению", — подытожил Андрусив.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, администрация Дональда Трампа рассматривает завершение войны в Украине как элемент более широкой стратегии противодействия Китаю. В Белом доме считают, что "поощрение Москвы к миру и привлечение в страну американских инвестиций позволит сместить мировой баланс сил и оттянуть Кремль от Пекина".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины может завершиться путем мирных переговоров. У Украины есть несколько идей, которые могут стимулировать прекращение войны.

В то же время командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что в первой половине 2027 года интенсивность боевых действий начнет снижаться и могут появиться предпосылки для завершения войны.

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред