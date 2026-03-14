"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

Мария Николишин
14 марта 2026, 22:22
Федоренко подчеркнул, что у Украины есть потенциал, чтобы устоять.
Когда может закончиться война в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления командира полка "Ахиллес":

  • 2026 год — это год финальных, самых жестоких сражений
  • Уже в 2027 году могут появиться предпосылки для завершения войны
  • Украине важно выстоять в этот период

В 2026 году могут произойти финальные и самые жесткие боевые действия на линии фронта. Поэтому Украине важно выстоять в этот период. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Армия Медиа.

"Если оценивать финансово-экономические возможности Российской Федерации и в целом потенциал их страны. Я могу ошибаться. Но по имеющимся признакам кажется, что 2026 год станет годом финальных, наиболее жестких сражений, которые будут разворачиваться в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях", — подчеркнул он.

По его словам, уже в первой половине 2027 года интенсивность боевых действий начнет снижаться и могут появиться предпосылки для завершения войны.

Он добавил, что Украине важно выстоять в этот период. И если это удастся – на переговорах позиция РФ может измениться.

"У нас есть потенциал для того, чтобы устоять. И когда мы устоим, тогда будет подписано мирное соглашение на тех условиях, которые позволят нам сохранить государственность, сделать страну процветающей. И со временем политико-дипломатическим путем вернуть те территории, которые являются нашими по определению. Потому что диктаторская власть Путина уже шатается, и он не бессмертен. Об этом нужно помнить", – подытожил Федоренко.

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война в Украине переходит в новую технологическую фазу, где решающую роль играет скорость производства и применения беспилотных систем.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф говорил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту.

В то же время Владимир Зеленский сообщал, что если страна-агрессор Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.

О личности: Юрий Федоренко

Юрий Федоренко — украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112-й бригады 128-го батальона Терробороны в должности командира 4-й роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

