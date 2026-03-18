Война в Украине продолжится: названы реальные сроки заключения мира с РФ

Ключевым может стать 2027 год, считает Александр Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/voyna-v-ukraine-prodolzhitsya-nazvany-realnye-sroki-zaklyucheniya-mira-s-rf-10749875.html Ссылка скопирована

Назван год, который решит судьбу войны в Украине

Вы узнате:

Есть ли шанс на завершение войны в 2026 году

Чего ждать от переговоров России и Украины

В ближайшие годы не стоит ожидать завершения войны или достижения устойчивого мира между Украиной и Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его оценке, до конца 2026 года Россия не будет иметь мотивации для серьезных переговоров или уступок, поэтому боевые действия, вероятно, продолжатся.

видео дня

"Многое решит 2027 год, но его ход будет зависеть от результатов 2026-го. Другими словами, то, чего мы сможем достичь в 2026 году, напрямую повлияет на события в 2027-м", - подчеркнул эксперт.

Коваленко подчеркнул, что переговорный процесс будет продолжаться, но не приведет к существенным результатам. Единственным реальным итогом международных встреч, по его словам, остаются обмены пленными.

"Другого эффекта от этих переговоров нет — только возможность возвращать наших граждан домой", — отметил эксперт.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Мирные переговоры — последние новости

Как писал Главред, 6 марта специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Стамбульские договоренности, достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

Мирные переговоры по Украине постоянно откладываются, и причина этого - война в Иране. Президент Владимир Зеленский заявил о "очень плохом предчувствии" из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на переговорные процессы.

Тем временем президент США Дональд Трамп внезапно недовольно высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение.

Дипломаты ЕС считают, что мирные переговоры о прекращении войны в Украине, в которых принимал активное участие американский президент Дональд Трамп, провалились. Они убеждены, что Трамп потерял интерес к Украине, поскольку сейчас он сосредоточен на войне против Ирана. В настоящее время переговоры находятся "в опасной зоне".

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред