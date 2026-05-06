Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

Вы узнаете:
- Чем оказался "подарок" питомца и почему хозяйка закричала
- Почему "добыча" кота оказалась живой
- Почему эксперты считают такое поведение кошек нормой
Необычный случай произошел с жительницей частного дома по имени Ванесса. Ее питомец по кличке Рокки решил порадовать свою хозяйку и принес ей "подарок", который заставил женщину закричать.
Женщина отдыхала на террасе, наслаждаясь солнцем, когда к ней подошел кот с чем-то во рту. Сначала она не придала этому значения, однако спустя секунду все изменилось, ведь Рокки уронил у ее ног нечто оранжевое. Им оказалась живая рыба. Об этом пишет Mirror.
Неожиданный "подарок" от питомца
Осознав происходящее, Ванесса вскрикнула и мгновенно побежала в дом. Она схватила салатницу, наполнила ее водой и попыталась спасти рыбу, которую кот, как выяснилось, вытащил из соседнего пруда.
Несмотря на то что женщине удалось быстро сориентироваться, в ветеринарной клинике отказались принять рыбу. Тогда Ванесса решила обратиться за помощью к пользователям в интернете, надеясь найти владельца.
Вскоре откликнулся местный житель, проживающий неподалеку. Мужчина сообщил, что у него недавно пропали две рыбы, и забрал найденную обратно.
Реакция соцсетей
Случай быстро разлетелся по сети и вызвал оживленные обсуждения. Мнения пользователей разделились. Одни увидели в произошедшем забавный эпизод, другие же повод для серьезных выводов.
Некоторые пользователи призвали владельцев быть внимательнее.
"Держите своих кошек дома! Вы даже не представляете, какой вред они наносят мелкой дикой природе", - написал один из них.
Другие отнеслись к ситуации с юмором.
"Рокки просто хотел друга… или приготовить ужин на гриле. Надеюсь, рыба не сильно пострадала", - написала одна девушка.
Смотрите в видео том, как кот сделал своей хозяйке сюрприз:
Ранее Главред писал о том, что кошка не узнала собаку после стрижки. Необычная реакция питомца удивила не только хозяйку, но и пользователей соцсетей.
Также сообщалось о том, почему кошки на самом деле любят спать рядом с хозяином. Многие питомцы выбирают именно человеческую кровать для ночного отдыха, даже имея собственные лежанки или домики.
Вам может быть интересно:
- Кошки устроили дерзкое ограбление холодильника: хозяйка раскрыла "схему"
- Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты
- Почему кошка ест целлофановые пакеты и пластик: сигнал, который нельзя игнорировать
Об источнике: The Mirror
The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред