Питомец поймал рыбу и бросил ее под ноги женщине. Попытка спасти "добычу" привела к неожиданному повороту событий.

Кот по кличке Рокки сделал хозяйке "подарок", от которого она закричала

Необычный случай произошел с жительницей частного дома по имени Ванесса. Ее питомец по кличке Рокки решил порадовать свою хозяйку и принес ей "подарок", который заставил женщину закричать.

Женщина отдыхала на террасе, наслаждаясь солнцем, когда к ней подошел кот с чем-то во рту. Сначала она не придала этому значения, однако спустя секунду все изменилось, ведь Рокки уронил у ее ног нечто оранжевое. Им оказалась живая рыба. Об этом пишет Mirror.

Неожиданный "подарок" от питомца

Осознав происходящее, Ванесса вскрикнула и мгновенно побежала в дом. Она схватила салатницу, наполнила ее водой и попыталась спасти рыбу, которую кот, как выяснилось, вытащил из соседнего пруда.

Несмотря на то что женщине удалось быстро сориентироваться, в ветеринарной клинике отказались принять рыбу. Тогда Ванесса решила обратиться за помощью к пользователям в интернете, надеясь найти владельца.

Кот вытащил рыбу из соседнего пруда / Фото: Ici

Вскоре откликнулся местный житель, проживающий неподалеку. Мужчина сообщил, что у него недавно пропали две рыбы, и забрал найденную обратно.

Реакция соцсетей

Случай быстро разлетелся по сети и вызвал оживленные обсуждения. Мнения пользователей разделились. Одни увидели в произошедшем забавный эпизод, другие же повод для серьезных выводов.

Некоторые пользователи призвали владельцев быть внимательнее.

"Держите своих кошек дома! Вы даже не представляете, какой вред они наносят мелкой дикой природе", - написал один из них.

Другие отнеслись к ситуации с юмором.

"Рокки просто хотел друга… или приготовить ужин на гриле. Надеюсь, рыба не сильно пострадала", - написала одна девушка.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

