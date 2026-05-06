Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

Какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харькове температура воздуха днем повысится до +27°. Об этом сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В частности, сегодня, 6 мая, в Харьковской области прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем 21-26°.

В четверг, 7 мая, в Харьковской области будет облачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем 21-26°.

В пятницу, 8 мая, в Харьковской области будет облачная погода без осадков.Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° тепла, днем 22-27°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 7 мая погода будет облачной.

"Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер западный, 3 м/с. Температура воздуха днем 7 мая будет +14° ... +29°.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, 8 мая небо в Харькове будет ясным.

"Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 3,4 м/с. Температура воздуха днем 8 мая будет +16° ... +27°.

Как сообщал Главред, начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.

В Полтавской области в ближайшие дни ожидается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха по области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

6 мая жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

