Путин угрозами маскирует страх перед 9 мая и не хочет признавать реальность - ISW

Руслана Заклинская
6 мая 2026, 08:41
Удары Украины по городам, расположенным глубоко в российском тылу, демонстрируют неспособность России надежно защищать крупные города.
Угрозы в адрес Киева продемонстрировали неспособность РФ защитить Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, Офис президента Украины, скриншот из видео на kremlin.ru

Кратко:

  • Угрозы РФ нанести удар по Киеву свидетельствуют о страхе Кремля за безопасность Москвы
  • Зеленский не угрожал атакой на парад 9 мая, его слова исказили
  • Путин не может надежно защитить тыловые районы РФ

Угрозы России нанести удар по Киеву из-за якобы планов Украины атаковать Москву во время парада 9 мая являются прямым признанием уязвимости российского тыла. Такая риторика фактически является признанием неспособности лидера РФ Владимира Путина защитить столицу от украинских ударов. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Министерство обороны РФ 4 мая объявило о "прекращении огня" на 8-9 мая по указанию Владимира Путина. Впоследствии Зеленский предложил России прекращение огня, которое начинается в ночь с 5 на 6 мая, но Кремль не признал заявление Зеленского.

В то же время в Москве обвинили Украину в подготовке ударов по столице во время праздничных мероприятий и пригрозили "массированным ракетным ударом" по центру Киева. Основанием для таких обвинений стали слова Зеленского на саммите Европейского политического сообщества, где он заявил, что Россия боится возможного пролета дронов над Красной площадью, что российские пропагандисты исказили. Аналитики ISW подчеркнули, что прямых угроз удара по параду со стороны Украины не было.

Путин не хочет признавать реальность

В ISW отмечают, что настойчивость Путина в проведении Парада Победы, несмотря на риски, демонстрирует его нежелание признавать реальность. Как подчеркнули аналитики, война, которую Кремль развязал против Украины, все активнее возвращается на территорию самой России.

5 мая Росавиация временно закрыла аэропорты в 15 городах РФ и ввела ограничения во всех четырех московских аэропортах из-за угрозы атак. Кроме того, впервые за почти четыре года войны воздушную тревогу объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен более чем в 2 тысячах километров от границы с Украиной.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

В России растет недовольство войной

Аналитики также обращают внимание на внутреннюю напряженность в России. После более чем четырех лет войны потери российской армии приближаются к одному проценту населения страны, а финансовое давление на граждан усиливается.

Российские военные блогеры все чаще критикуют Кремль и лично Путина за неспособность обеспечить безопасность страны. Один из милблогеров обвинил Минобороны РФ в том, что ведомство больше заботится о безопасности парада 9 мая, чем о защите стратегической инфраструктуры страны.

Кроме того, по данным российских источников, Кремль впервые с 2007 года не будет демонстрировать военную технику на параде из-за риска украинских ударов.

Усиление украинских атак по Москве, Челябинску, Екатеринбургу, Ленинградской области и Краснодарскому краю заставляет Кремль пересматривать распределение систем противовоздушной обороны. Впрочем, как отмечают аналитики ISW, имеющихся российских ресурсов уже недостаточно для полноценного прикрытия всей критической инфраструктуры и крупных городов.

Почему Россия объявила о перемирии на 9 мая - мнение эксперта

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что инициатива Путина о "перемирии" на 9 мая связана не со стремлением к миру, а с желанием безопасно провести пропагандистский парад в Москве.

По его словам, Кремль беспокоится о безопасности праздничных мероприятий, поскольку не может полностью гарантировать защиту даже российской столицы. Коваленко подчеркнул, что такая инициатива не свидетельствует о реальном приближении завершения войны.

ЦПД / Инфографика: Главред

Перемирие на 9 мая - последние новости

Напомним, Россия 4 мая официально объявила о двухдневном "перемирии" в войне против Украины на 8-9 мая по случаю празднования Дня Победы. В российском Минобороны заявили, что ожидают аналогичных шагов от Украины. В то же время в Москве пригрозили "массированным ракетным ударом" по центру Киева в случае, если, по версии РФ, украинская сторона попытается сорвать праздничные мероприятия 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский через час объявил о введении режима тишины со стороны Украины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая в ответ на одностороннее заявление России о "перемирии" на 8-9 мая. По словам Зеленского, Киев не получал официальных предложений относительно формата прекращения огня, а информация об этом распространяется преимущественно через российские соцсети.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев не получал никаких официальных предложений от Москвы. Сибига назвал российские заявления информационным маневром, направленным прежде всего на США, чтобы продемонстрировать "конструктивизм".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

