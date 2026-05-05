Госдеп дал "зеленый свет" JDAМ и не только: что и в каких объемах получат ВСУ

Boeing выполнит контракт на поставку JDAM-ER Украине в рамках соглашения, заключенного с США.

https://glavred.info/war/gosdep-dal-zelenyy-svet-jdam-i-ne-tolko-chto-i-v-kakih-obemah-poluchat-vsu-10762304.html Ссылка скопирована

США одобряют продажу Украине JDAM-ER на сотни миллионов долларов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Кратко:

США одобрили JDAM-ER для Украины

Пакет на $373,6 млн

Boeing выполнит контракт

Государственный департамент США одобрил продажу Украине комплектов управляемых авиабомб Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на сумму 373,6 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

видео дня

Украина обратилась с запросом на приобретение 1 200 комплектов хвостовых частей для JDAM типа KMU-572 и 332 комплектов типа KMU-556.

Что входит в пакет

В пакет также входят оборудование для обслуживания боеприпасов, запасные и ремонтные части, расходные материалы, программное обеспечение для вооружения, а также инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны правительства США и подрядчиков.

Главным исполнителем контракта выступит компания Boeing (Сент-Луис, штат Миссури).

В Госдепе США отметили:

"Предлагаемая продажа будет способствовать укреплению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны".

Помощь США / Инфографика Главред

Что такое JDAM-ER

JDAM (Joint Direct Attack Munition) — это комплект, который превращает обычные неуправляемые авиабомбы в высокоточные боеприпасы. Версия Extended Range позволяет увеличить дальность полета до более 70 км.

Оценка поддержки Украины со стороны партнеров

Политолог и руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что помощь Украине от западных союзников остается стабильной и значительной. Он подчеркнул, что важную роль в этом играет Европейский Союз, который оказывает как финансовую, так и существенную военную поддержку.

По словам эксперта, Украина фактически закупает американское вооружение за средства, предоставленные европейскими партнерами. Фесенко также напомнил о переговорах в Вашингтоне 18 августа, где обсуждался масштабный пакет военных закупок на сумму 90–100 млрд долларов.

"Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России одержать победу в войне", — подчеркнул эксперт.

Военная помощь Украине — последние новости

Как сообщал Главред, Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения, которые предусматривают расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и производства дронов.

Кроме того, Великобритания объявила о крупнейшей в истории передаче беспилотников Украине — 120 тысяч дронов различных типов, поставки которых уже начались. Об этом сообщил министр обороны Джон Хили, подчеркнув, что Лондон не будет сокращать поддержку Киева, несмотря на изменение глобального информационного фокуса.

Напомним, что Бельгия и Испания в 2026 году предоставят Украине по 1 млрд евро оборонной помощи. Помимо финансовой поддержки, Украина также получит дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Читайте также:

Об источнике: Государственный департамент США Государственный департамент США — министерство иностранных дел США, возглавляемое государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789 году. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред