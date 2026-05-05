Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

Уже через несколько дней погодная обстановка в регионе резко изменится.

https://glavred.info/synoptic/holodnyy-front-s-dozhdyami-i-grozami-nadvigaetsya-na-zhitomirshchinu-kogda-nakroet-nepogoda-10762205.html Ссылка скопирована

Когда ожидать похолодания и гроз в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Житомире и области до конца недели

Когда в Житомирской области резко похолодает и пойдут дожди

видео дня

Начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.

Температура резко возросла, небо прояснилось, а первые дни месяца больше напоминали июнь, чем весну. Об этом "Суспильному" сообщила начальница отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного гидрометцентра Екатерина Ткачук.

По ее словам, именно этот антициклон стал причиной резкого перехода от холодного апреля к почти летней погоде.

Как отмечает Екатерина, в ближайшие дни теплая погода еще сохранится. В частности, в среду, 6 мая, в области ожидается мягкая ночь с температурой около +8…+13 градусов и очень теплый день — до +23…+28. Небо останется почти безоблачным, осадков не прогнозируется, а юго-западный ветер будет слабым и умеренным.

В четверг, 7 мая, ситуация в целом сохранится: ночь снова будет теплой, а днем температура поднимется до тех же летних значений. Однако облачность станет переменной, местами могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Впрочем, синоптики предупреждают, что такая идилия продлится недолго. Уже вечером 7 мая в северные районы области начнет заходить холодный атмосферный фронт.

В течение пятницы, 8 мая, он охватит всю Житомирщину, принеся кратковременные, но интенсивные дожди, грозы, местами град и шквалы до 15–20 метров в секунду. Ночные температуры останутся почти без изменений благодаря более плотной облачности, тогда как дневные упадут примерно на десять градусов — до +17…+22.

Вместе с тем сохраняется и опасный фактор — чрезвычайная пожарная опасность.

"Высокий температурный фон в сочетании с отсутствием осадков обусловливает сохранение чрезвычайной пожарной опасности — 5 класса", — подчеркнула Ткачук.

Итак, первая половина недели в Житомирской области пройдет под знаком тепла и солнца, но уже с четверга область ощутит резкую смену погоды — с дождями, грозами и заметным похолоданием.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Синоптики не прогнозируют существенных осадков под влиянием гребня антициклона.

Ранее сообщалось, что погода в Черкасской области нормализуется и приобретает по-настоящему весенние черты. Температура воздуха местами превышает +25 градусов.

Недавно синоптики предупреждали, что в Днепропетровской области температура поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред