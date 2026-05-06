Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

Чтобы не брать с собой лишнего, нужно следовать важным рекомендациям.

Для комфортных родов важно правильно собрать сумки для мамы и ребенка

Вы узнаете:

Какие вещи из списков роддомов часто не нужны роженицам

Что обязательно нужно взять в роддом

Перед рождением ребенка у будущих мам стоит важная задача — собрать вещи в роддом. Обычно врачи дают беременным женщинам список всего необходимого.

Однако, как узнал Главред, в Threads украинки рассказали о том, что некоторые рекомендованные роддомами вещи совершенно не нужны. Также часто в списках нет вещей, которые очень важны для мамы в первые дни жизни ребенка.

Под постом bueno_helga новоиспеченные мамы рассказали о сумках, которые они собирали в роддом. Первое, на что они обратили внимание — косметические средства для новорожденного.

"Из детской косметики в первые дни почти ничего не нужно: подгузники, влажные салфетки, крем под подгузник, ватные диски; вам скажут, нужна ли маленькая клизма, или дадут в роддоме. Соска или бутылочка — уже по необходимости. Для себя переодеться, тапочки, носки, полотенце, послеродовые прокладки, запасное белье, ведь вас потом выпишут, мыло, косметика, там крем, средство для умывания, возможно тональный крем, тушь. Резинка, заколка для волос, расческа. Зарядное устройство для телефона, наушники", — перечислила самое необходимое пользовательница anzhela.stefankiv.

Как собирать сумки в роддом рекомендует врач

В Instagram педиатр и мама Даша Власенко поделилась своими рекомендациями по вещам в роддом. По ее словам, прежде всего нужно выбрать прозрачные сумки, чтобы их содержимое можно было легко увидеть.

Врач советует брать четыре сумки: в родильный зал для мамы, в родильный зал для ребенка, в палату маме и в палату ребенку. Также Власенко подчеркнула, что сумки в роддом лучше собирать заранее, примерно на 30-32 неделе.

В список вещей для роддома входят:

Документы роженицы

Вещи для новорожденного

Средства личной гигиены

Постельное белье

Средства для ухода за ребенком

Туалетная бумага

Мешки для мусора

Бумажные полотенца

О персоне: Даша Власенко Даша Власенко — врач-педиатр, основательница медицинских центров "Мама Врач" в Харькове. В соцсетях она делится полезной информацией об уходе за детьми. В Instagram у нее более 180 тысяч подписчиков.

