Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Секрет большого урожая кабачков - правильное соседство на грядке.

Названы идеальные соседи для кабачков на грядке

Вы узнаете:

Какие растения - хорошие соседи для кабачков в огороде

Можно ли сажать кабачки рядом с огурцами

В чем суть метода посадки "Три сестры"

Кабачки — очень урожайный и простой в выращивании овощ. Если окружить кабачки подходящими соседями по грядке, то можно будет отпугнуть распространенных вредителей кабачков и собрать десятки плодов с каждого куста.

Главред разобрался, какие растения можно посадить рядом с кабачками.

Совместимость кабачков с другими овощами

Совместная посадка растений является частью интегрированной системы борьбы с вредителями. Она способствует увеличению разнообразия растений, превращая сад в здоровую небольшую экосистему, которая может в значительной степени поддерживать себя самостоятельно, без необходимости использования большого количества синтетических удобрений и пестицидов, пишет Gardenary.

Выращивание кабачков вместе с подходящими травами, овощами и цветами имеет множество преимуществ, а именно:

Некоторые растения естественным образом отпугивают вредителей. Ароматные травы отпугивают насекомых своим сильным запахом, а цветы действуют как "растения-ловушки").

Цветы кабачков нуждаются в опылителях. Посадка цветов может привлечь этих важных насекомых в сад.

Такие растения, как фасоль и горох, фиксируют азот, то есть обогащают почву. Клевер действует как живая мульча, предотвращая рост сорняков и удерживая влагу.

Такие травы, как базилик, ромашка и укроп, улучшают вкус и рост кабачков, выделяя в почву определенные химические вещества.

Низкорослые растения, такие как тимьян и алиссум, действуют как естественная мульча, сохраняя почву прохладной и влажной. Они также подавляют рост сорняков. В свою очередь, пышная крона кабачков может обеспечить им тень в жаркие дни.

Какие растения можно посадить рядом с кабачками

Эксперты назвали лучшие растения-компаньоны для выращивания кабачков:

базилик;

бобы;

огуречник;

ромашка;

лук-шалот;

клевер;

кукуруза;

укроп; чеснок;

лаванда;

бархатцы;

мята;

настурции;

лук;

орегано;

петрушка;

горох;

розмари;

подсолнухи;

сладкий алиссум;

тимьян;

помидоры.

Какие травы сажать рядом с кабачками в огороде и почему

Ароматные травы станут прекрасным дополнением к любому огороду. Они не только просты в выращивании и дают обильный урожай, но и очень эффективны в борьбе с вредителями. Их эфирные масла маскируют запах самых аппетитных овощей от вредителей, которые используют обоняние для поиска своей следующей добычи. Кроме того, своим сильным ароматом они отпугивают некоторых вредителей. Когда травы цветут, то привлекают множество полезных насекомых.

Укроп и петрушка становятся магнитами для полезных насекомых, когда выпускают свои изящные маленькие цветочки. Они привлекают хищников, таких как божьи коровки, мухи-журчалки и осы, которые, в свою очередь, уничтожают распространенных вредителей кабачков, таких как тля, трипсы и огуречные жуки.

Некоторые садоводы утверждают, что наличие укропа или петрушки рядом с рассадой кабачков улучшает их рост.

Мята, орегано, шалфей, розмарин и тимьян. Эти многолетние травы из семейства Lamiaceae источают сильный аромат, отпугивающий вредителей, таких как клопы-щитники и тля. Землистый запах шалфея защищает растения семейства тыквенных от тыквенного стеблевого бурильщика.

Тимьян также заслуживает особого упоминания, поскольку его противогрибковые свойства могут защитить кабачки от грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса и другие почвенные патогены. Его запах также особенно эффективен против тли.

Лаванда — ещё одно многолетнее травянистое растение, чей прекрасный аромат не только отпугивает вредителей, но и привлекает пчёл, что способствует лучшему опылению кабачков.

Базилик помогает отпугивать таких вредителей, как белокрылки, и даже может предотвратить распространение мучнистой росы на листьях цуккини.

Лучшие овощи для выращивания вместе с кабачками

Кабачки входят в состав оригинальной триады совместных посадок, которая имеет название "Три сестры" и включает в себя кукурузу, кабачки и фасоль. Идея заключается в том, что каждая культура приносит пользу другим. Кабачки служат почвопокровным растением, подавляя сорняки и сохраняя влагу в почве. Фасоль обогащает почву азотом. А кукуруза обеспечивает опору для фасоли. Все три растения имеют разные особенности роста, поэтому они эффективно используют пространство.

Чеснок, лук и шнитт-лук. Резкий сернистый запах этих растений отпугивает вредителей, таких как тля и огуречные жуки. Если вы не хотите выращивать целые луковицы чеснока или лука, попробуйте шнитт-лук.

Фасоль и горох. Эти бобовые — азотфиксирующие растения, которые делают почву более плодородной для кабачков. Фасоль и горох, по сути, взаимодействуют с почвенными микробами, делая атмосферный азот доступным для растений.

Кукуруза и подсолнечник. Эти высокие растения служат естественной опорой для цуккини (с помощью других растений), позволяя максимально эффективно использовать пространство в саду. Кукуруза и подсолнечник идеально подойдут в качестве соседей, если вы выращиваете цуккини в открытом грунте.

Помидоры и кабачки хорошо растут вместе, так как оба растения привлекают опылителей своими цветами и дополняют друг друга по характеру роста.

Что нельзя сажать возле кабачков

Картофель и сладкий картофель. Клубни и клубневые корни нуждаются в большом количестве питательных веществ и быстро растут, что означает, что они конкурируют с кабачками за питательные вещества и пространство. Это приводит к замедлению роста. Картофель также может распространять некоторые заболевания, которые поражают кабачки. Если вы хотите выращивать картофель и кабачки, держите их на отдельных приподнятых грядках или обеспечьте им достаточно места в огороде.

Фенхель. Многие садоводы не садят фенхель рядом с другими овощами из-за его аллелопатических свойств, которые замедляют рост близлежащих растений.

Другие тыквенные. Огурцы, тыквы, кабачки и дыни, как правило, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями, поэтому есть риск увеличить риск столкнуться с серьезной проблемой. В некоторых случаях не исключено и перекрестное опыление.

Можно ли выращивать кабачки и помидоры вместе?

Помидоры и кабачки хорошо растут вместе, но обязательно оставляйте достаточно места для циркуляции воздуха, чтобы предотвратить такие заболевания, как мучнистая роса.

Хотя эти растения принадлежат к разным семействам (помидоры относятся к семейству паслёновых), у них схожие потребности в питательных веществах, поэтому обязательно добавляйте компост или органическое удобрение в течение всего вегетационного периода.

Можно ли сажать кабачки вместе с огурцами или тыквами?

Лучше избегать посадки кабачков вместе с другими тыквенными культурами, поскольку они привлекают одних и тех же вредителей, например, огуречных жуков, и могут перекрестно опыляться.

Какой цветок лучше всего сажать рядом с кабачками?

Алиссум душистый, огуречник и бархатцы — одни из лучших цветов для кабачков. Они привлекают опылителей и помогают бороться с вредителями.

Об источнике: Gardenary Gardenary — это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden — компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации. Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

