Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицы

Садоводы назвали несколько ошибок, из-за которых можно остаться без цветов в следующем году.

Не стоит спешить обрезать нарциссы, иначе цветов в следующем году не будет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Нужно ли выкапывать луковицы нарциссов после цветения

Что делать с листьями и соцветиями

После того как нарциссы отцветут, начинается самый важный этап ухода за растением. В зависимости от того, что вы сделаете или не сделаете, зависит, будут ли обильно цвести нарциссы в следующем году.

На портале Zielony Ogrodek объяснили, нужно ли обрезать отцветшие нарциссы и можно ли выкопать нарциссы сразу после цветения.

Что делать с нарциссами после того, как они отцвели

Когда нарциссы увядают, первое, что приходит в голову, — это привести в порядок клумбу и убрать все ненужное. Эта ошибка может привести к тому, что в следующем сезоне цветения не будет. Самое важное правило: не удаляйте листья сразу после цветения, так как они отвечают за питание луковицы.

После цветения удалите сами соцветия — то есть отцветшие цветки вместе с частью стебля. Таким образом, растение не будет тратить энергию на производство семян, а направит её в луковицу, которая запасает питательные вещества на следующий год.

Нужно ли срезать листья нарцисса

Листья не следует срезать сразу после цветения, даже если они начинают выглядеть некрасиво и опадают. Они должны оставаться на растении до тех пор, пока не пожелтеют и не высохнут сами по себе.

Дело в том, что листья осуществляют фотосинтез и передают питательные вещества луковице. Слишком раннее удаление листьев ослабляет растение и ограничивает дальнейшее цветение, а в крайних случаях может полностью его остановить.

Чтобы клумба выглядела эстетично, лучшим решением будет аккуратно связать листья вместе или спрятать их среди других растений, не повредив их.

Можно ли оставлять луковицы нарциссов в земле после цветения

В отличие от некоторых луковичных растений, нарциссы не требуют ежегодного выкапывания. Они могут расти на одном месте несколько лет и цвести ежегодно. Выкапывание необходимо только в определенных случаях.

Луковицы нарциссов стоит выкапывать, если цветов стало меньше или они заметно уменьшились в размере. Это признак того, что луковицы слишком густо посажены и им нужно больше места. В таких случаях выкапывание и деление луковиц улучшают состояние растения и возобновляют обильное цветение.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда лучше всего выкапывать нарциссы

Лучшее время — когда листья пожелтели и полностью высохли, что обычно происходит через несколько недель после цветения (как правило, на рубеже июня и июля). Выкапывание раньше времени нарушает процесс накопления питательных веществ и ослабляет луковицы.

Выкопанные нарциссы не следует сразу же пересаживать. Им необходим период покоя, поэтому их хранят до осени, а потом высаживают в грунт.

Как ухаживать за нарциссами после цветения

Удаление увядших цветков, сохранение листьев в покое и терпение — три важнейших шага, определяющих будущий результат. Также стоит помнить о легкой подкормке для восстановления луковицы.

Однако не следует переувлажнять почву, особенно когда листья начинают подсыхать, так как избыток влаги может привести к гниению луковиц.

К слову, примерно в одно и то же время вместе с нарциссами отцветают и тюльпаны. Что делать дальше - смотрите на видео "Секрет идеальной клумбы и правильный уход за луковицами":

О ресурсе: Zielony Ogrodek Zielony Ogrodek — это один из крупнейших польских порталов о садоводстве и огородничестве. Работает с 2009 года. Издатель — польская медиагруппа AVT-Korporacja Sp. z o.o.. На какие темы можно найти информацию на портале: сад и огород;

выращивание овощей и фруктов;

декоративные растения;

защита растений;

ландшафтный дизайн;

календарь садовода;

каталог растений. На сайте отмечается, что материалы готовят садоводы, ландшафтные архитекторы и приглашенные эксперты.

