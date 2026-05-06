Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицы

Анна Ярославская
6 мая 2026, 11:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Садоводы назвали несколько ошибок, из-за которых можно остаться без цветов в следующем году.
Нарциссы
Не стоит спешить обрезать нарциссы, иначе цветов в следующем году не будет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли выкапывать луковицы нарциссов после цветения
  • Что делать с листьями и соцветиями

После того как нарциссы отцветут, начинается самый важный этап ухода за растением. В зависимости от того, что вы сделаете или не сделаете, зависит, будут ли обильно цвести нарциссы в следующем году.

На портале Zielony Ogrodek объяснили, нужно ли обрезать отцветшие нарциссы и можно ли выкопать нарциссы сразу после цветения.

видео дня

Что делать с нарциссами после того, как они отцвели

Когда нарциссы увядают, первое, что приходит в голову, — это привести в порядок клумбу и убрать все ненужное. Эта ошибка может привести к тому, что в следующем сезоне цветения не будет. Самое важное правило: не удаляйте листья сразу после цветения, так как они отвечают за питание луковицы.

После цветения удалите сами соцветия — то есть отцветшие цветки вместе с частью стебля. Таким образом, растение не будет тратить энергию на производство семян, а направит её в луковицу, которая запасает питательные вещества на следующий год.

Нужно ли срезать листья нарцисса

Листья не следует срезать сразу после цветения, даже если они начинают выглядеть некрасиво и опадают. Они должны оставаться на растении до тех пор, пока не пожелтеют и не высохнут сами по себе.

Дело в том, что листья осуществляют фотосинтез и передают питательные вещества луковице. Слишком раннее удаление листьев ослабляет растение и ограничивает дальнейшее цветение, а в крайних случаях может полностью его остановить.

Чтобы клумба выглядела эстетично, лучшим решением будет аккуратно связать листья вместе или спрятать их среди других растений, не повредив их.

Можно ли оставлять луковицы нарциссов в земле после цветения

В отличие от некоторых луковичных растений, нарциссы не требуют ежегодного выкапывания. Они могут расти на одном месте несколько лет и цвести ежегодно. Выкапывание необходимо только в определенных случаях.

Луковицы нарциссов стоит выкапывать, если цветов стало меньше или они заметно уменьшились в размере. Это признак того, что луковицы слишком густо посажены и им нужно больше места. В таких случаях выкапывание и деление луковиц улучшают состояние растения и возобновляют обильное цветение.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда лучше всего выкапывать нарциссы

Лучшее время — когда листья пожелтели и полностью высохли, что обычно происходит через несколько недель после цветения (как правило, на рубеже июня и июля). Выкапывание раньше времени нарушает процесс накопления питательных веществ и ослабляет луковицы.

Выкопанные нарциссы не следует сразу же пересаживать. Им необходим период покоя, поэтому их хранят до осени, а потом высаживают в грунт.

Как ухаживать за нарциссами после цветения

Удаление увядших цветков, сохранение листьев в покое и терпение — три важнейших шага, определяющих будущий результат. Также стоит помнить о легкой подкормке для восстановления луковицы.

Однако не следует переувлажнять почву, особенно когда листья начинают подсыхать, так как избыток влаги может привести к гниению луковиц.

К слову, примерно в одно и то же время вместе с нарциссами отцветают и тюльпаны. Что делать дальше - смотрите на видео "Секрет идеальной клумбы и правильный уход за луковицами":

Ранее Главред писал, какие красивые кустарники посадить в саду - садовод назвал самые лучшие варианты.

Также садоводы раскрыли простой способ заставить гортензии цвести ярче и дольше. Детальнее читайте в материале: Кусты будут усыпаны цветами все лето: лучшее домашнее удобрение для гортензий.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Zielony Ogrodek

Zielony Ogrodek — это один из крупнейших польских порталов о садоводстве и огородничестве.

Работает с 2009 года. Издатель — польская медиагруппа AVT-Korporacja Sp. z o.o..

На какие темы можно найти информацию на портале:

  • сад и огород;
  • выращивание овощей и фруктов;
  • декоративные растения;
  • защита растений;
  • ландшафтный дизайн;
  • календарь садовода;
  • каталог растений.

На сайте отмечается, что материалы готовят садоводы, ландшафтные архитекторы и приглашенные эксперты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
нарцисс сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:13Война
"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

13:03Война
Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:26Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Реклама
12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

11:56

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицыВидео

11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:10

Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

10:53

Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всегоВидео

10:31

Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

10:25

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Реклама
10:16

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

10:01

Китай поставляет комплектующие для "Шахедов" в РФ и Иран: WSJ раскрыл схему

09:52

"Выглядит не очень": Андрей Джеджула решился показать третью жену

09:34

Гороскоп на завтра, 7 мая: Стрельцам — трудности, Козерогам — неожиданность

09:28

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 мая (обновляется)

08:41

Путин угрозами маскирует страх перед 9 мая и не хочет признавать реальность - ISW

08:36

РФ массированно атаковала Херсонщину: повреждены дома, скорые и инфраструктура

08:15

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

05:55

"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

05:11

Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

04:54

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

04:32

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет всеВидео

04:18

Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

04:00

Начало золотой эры: для четырёх знаков зодиака откроются новые горизонты

03:45

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

Реклама
03:35

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

03:09

Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

01:58

Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

01:00

Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурахВидео

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять