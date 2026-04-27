Кусты будут усыпаны цветами все лето: лучшее домашнее удобрение для гортензий

Садоводы раскрыли простой способ заставить гортензии цвести ярче и дольше.

Чем подкормить гортензию весной: рецепт подкормки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие полезные вещества помогают гортензиям расти и пышно цвести

Как правильно приготовить домашнее удобрение из кофейной гущи

Как часто нужно подкармливать гортензии для максимального цветения

Гортензии - роскошные цветы, который могут прекрасно украсить любой сад, если обеспечить им правильный уход. Опытные садоводы знают, что не всегда нужно покупать дорогие удобрения — достаточно домашней подкромки с кофейной гущей. Это натуральное, недорогое и эффективное решение, благодаря которому гортензии пышно зацветут.

Главред разобрался, какое самое лучшее удобрение для гортензий.

Подкормка гортензий народными средствами

Гортензии — довольна капризные цветы, и одного регулярного полива недостаточно. Чтобы они действительно радовали глаз, эти растения нужно правильно подкармливать. Хорошая новость заключается в том, что не нужно сразу тратить деньги на специальные препараты. Можно использовать кофейную гущу после утренней чашки кофе, пишет Kobieta.

Чем полезен кофе для гортензий

Кофейная гуща содержит много ценных для растений компонентов, в том числе азот, калий и магний. Добавленные в почву, они помогают гортензиям лучше развиваться, а заодно благотворно влияют на структуру грунта.

Кроме того, они естественным образом подкисляют почву, что для гортензий является большим преимуществом. Эти кустарники лучше всего растут в слабокислых условиях, а почва с pH ниже 6,0 способствует как росту, так и более интенсивному цветению.

Когда и чем удобрять гортензию

Приготовить удобрение для гортензий очень просто. Достаточно пяти столовых ложек кофейной гущи и около двух литров воды.

Высыпьте гущу в воду, хорошо перемешайте и отставьте на несколько часов, чтобы ценные компоненты перешли в раствор.

Такой смесью поливайте гортензии под корень. Важно не наливать подкормку на листья или цветы, так как они могут повредиться.

Полив повторяйте каждые две недели с апреля и до конца августа. Это период интенсивного роста и цветения, поэтому растениям больше всего нужна такая естественная поддержка.

Какой кофе использовать для подкормки

Стоит учитывать, что гуща после кофе без кофеина, практически не имеет питательной ценности. Используйте только гущу из традиционного молотого кофе, лучше всего без каких-либо ароматизированных добавок.

Когда кофейную гущу нужно использовать с осторожностью

Удобрение из кофейной гущи стоит использовать умеренно. Слишком большое количество кофейной гущи может пойти во вред растениям: ограничить доступ кислорода в почву и нарушить естественную бактериальную микрофлору.

Если вы не уверены, не слишком ли кислая почва в вашем саду, проведите простой тест с помощью лакмусовой бумажки.

Может оказаться почва не требует дальнейшего подкисления, а последующие порции кофейной гущи могут ей навредить, особенно на очень легких и проницаемых грунтах. В такой ситуации лучше смешивать кофейную гущу с другими натуральными удобрениями, например, с навозом из крапивы, или выбрать готовые минеральные смеси, предназначенные для гортензий.

О ресурсе: Kobieta.wp.pl — это польский lifestyle-портал для женской аудитории. Издание публикует материалы на темы здоровья, красоты, кулинарии, психологий, отношений, садоводства, а также бытовые лайфхаки.

Если вам интересно, чем подкормить гортензию, чтобы она поменяла цвет, читайте материал: Как заставить гортензию поменять цвет: лайфхак от опытных садоводов.

Гортензии — не единственные цветы, которым понравится удобрение из кофейной гущи. В частности, спитый кофе придется по вкусу розам, пионам, клубнике, лилиям. Также это органическое удобрение поможет бороться со слизнями и улитками.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Ольга Тарасенко Ольга Тарасенко родом из Одессы. Ведет Youtube-канал, посвященный выращиванию роз. Более 12 лет Ольга активно занимается и изучает органическое земледелие и делится своими секретами, знаниями и советами по уходу за розами. На канал подписаны более пяти тысяч человек.

