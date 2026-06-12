Догадываются далеко не все: как перевести выражение 'легок на помине' на украинский

Многие используют выражение "легок на помине", не задумываясь, откуда оно взялось и как правильно передать его смысл на украинском языке.

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Что означает выражение "легок на помине" / Коллаж: Главред, фото: Magnific

Вы узнаете:

Что означает выражение "легок на помине"

Откуда происходит этот фразеологизм

Как перевести "легок на помине" на украинский

Наверняка каждый хотя бы раз попадал в ситуацию, когда в разговоре упомянули знакомого человека, а через несколько минут он позвонил, написал сообщение или вообще появился лично. Именно в таких случаях часто употребляют выражение "легок на помине".

Этот фразеологизм давно стал привычным в повседневной речи, однако его происхождение гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

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Откуда происходит выражение "легок на помине"

По одной из версий, когда-то существовало выражение "легок волк на помине". Наши предки верили, что упоминание о волке может вызвать его появление. Со временем суеверное значение стерлось, а само выражение стали употреблять в отношении людей, пишет УНИАН.

Есть и другое объяснение. В древности во время поминовения могли вспоминать не только умерших, но и живых родственников, которые находились далеко от дома. Если человек после такого упоминания быстро возвращался домой, о нем говорили, что он "легок на помине", то есть молитвы или слова легко доходят до него.

Как сказать "легок на помине" на украинском

Дословный перевод вроде "легкий на помині" для украинского языка не является естественным. Зато существуют собственные точные соответствия.

Самый известный из них — "про вовка помовка, а вовк у хату". Именно это выражение наиболее точно передает ситуацию, когда человек появляется сразу после упоминания о нем.

Также можно услышать и другие варианты:

"про вовка промовка, а вовк і тут";

"про вовка річ, а він навстріч".

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