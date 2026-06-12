Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Догадываются далеко не все: как перевести выражение "легок на помине" на украинский

Инна Ковенько
12 июня 2026, 13:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Многие используют выражение "легок на помине", не задумываясь, откуда оно взялось и как правильно передать его смысл на украинском языке.
Догадываются далеко не все: как перевести выражение 'легок на помине' на украинский
Что означает выражение "легок на помине" / Коллаж: Главред, фото: Magnific

Вы узнаете:

  • Что означает выражение "легок на помине"
  • Откуда происходит этот фразеологизм
  • Как перевести "легок на помине" на украинский

Наверняка каждый хотя бы раз попадал в ситуацию, когда в разговоре упомянули знакомого человека, а через несколько минут он позвонил, написал сообщение или вообще появился лично. Именно в таких случаях часто употребляют выражение "легок на помине".

Этот фразеологизм давно стал привычным в повседневной речи, однако его происхождение гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

видео дня

Откуда происходит выражение "легок на помине"

По одной из версий, когда-то существовало выражение "легок волк на помине". Наши предки верили, что упоминание о волке может вызвать его появление. Со временем суеверное значение стерлось, а само выражение стали употреблять в отношении людей, пишет УНИАН.

Есть и другое объяснение. В древности во время поминовения могли вспоминать не только умерших, но и живых родственников, которые находились далеко от дома. Если человек после такого упоминания быстро возвращался домой, о нем говорили, что он "легок на помине", то есть молитвы или слова легко доходят до него.

Как сказать "легок на помине" на украинском

Дословный перевод вроде "легкий на помині" для украинского языка не является естественным. Зато существуют собственные точные соответствия.

Самый известный из них — "про вовка помовка, а вовк у хату". Именно это выражение наиболее точно передает ситуацию, когда человек появляется сразу после упоминания о нем.

Также можно услышать и другие варианты:

  • "про вовка промовка, а вовк і тут";
  • "про вовка річ, а він навстріч".

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык словарь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги

Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги

14:54Украина
Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак

14:54Интервью
"Град и шквалы": синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

"Град и шквалы": синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:49Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Пожары в Тольятти и Нижнекамске: дроны атаковали два крупнейших химзавода в День России

Пожары в Тольятти и Нижнекамске: дроны атаковали два крупнейших химзавода в День России

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых

Что означают буквы AA и AAA на батарейках: загадка, о которой мало кто знает

Что означают буквы AA и AAA на батарейках: загадка, о которой мало кто знает

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

Умеют найти подход к каждому: четыре месяца рождения лучших учителей

Умеют найти подход к каждому: четыре месяца рождения лучших учителей

Последние новости

16:07

Доллар резко обвалился, а евро дорожает: курс валют на 15 июня

16:04

Не только к деньгам: что на самом деле означает, когда чешутся ладони

15:55

"Мальчик из будущего" в модных кроссовках на старой картине озадачил всех

15:54

"Постоянные депрессии": Камалия рассказала о проблемах дочерей

15:50

Негатив обойдёт стороной: 5 способов очистить свою энергетику

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
15:36

Гороскоп Таро на завтра 13 июня: Тельцам - урок, Львам - осторожность

15:32

Кран станет чистым и блестящим за 5 минут: в каком простом средстве его замочить

15:19

Как за считанные секунды отличить ядовитую змею от неядовитой: 3 признака

15:10

Путинистку Долину догнала карма: потеряла все

Реклама
14:56

Люди по всему миру массово отказываются от солнечных панелей

14:56

Василий Веселый: нелегальные казино, коррупционные схемы и контроль над "Сенс Банком"

14:54

Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги

14:54

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак

14:49

"Град и шквалы": синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

13:49

"Откаты" на сумму почти 8 миллионов: НАБУ раскрыло коррупционную схему в Полтаве

13:46

"Удовлетворяем друг друга": Мартыновская сделала признание про отношения

13:45

Догадываются далеко не все: как перевести выражение "легок на помине" на украинский

13:43

В Житомире прогремел взрыв без объявления тревоги: что известно

13:38

Законные владельцы "Артериума" выиграли дело в Высоком суде Англии и Уэльса и вернули похищенную собственность

13:24

Умеющая ходить по суше рыба с огромной пастью напугала целый город

Реклама
13:13

РФ горит от Петербурга до Татарстана, Кремль теряет тыл: как Украина меняет ход войныФото

13:10

Умерла принцесса: королевская семья сделала заявление

13:08

Весь секрет в начинке: рецепт закуски из кабачков за 10 минут

13:04

"Заспиртовался": Иво Бобул впервые высказался о потере веса

12:57

Гораздо глубже, чем привычка: почему на самом деле кот ложится спать рядом с хозяином

12:28

Таинственная записка из старой капсулы времени предсказала будущее

12:15

Дроны атаковали Татарстан и Самарскую область: на НПЗ пожар, цели поражены

12:15

РФ может ударить по Украине "Орешником" уже сегодня — Воздушные силы ВСУ

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 13 июня: Козлам - избегание, Кроликам - спонтанность

12:01

Никакой не "Вася": как по-украински ласково обратиться к Василию

11:31

В США можно получить участок мечты без покупки дорогой землиВидео

11:09

"Ребенок не закричал": победительница "Холостяка" в слезах поделилась пережитымВидео

11:09

Реформа на низком старте: Свириденко сказала, когда военным повысят выплаты

10:56

Украина побеждает в войне: Bloomberg предупредил о возможном отчаянном шаге Путина

10:52

Бросала котов, привязывала петарды: Ольга Мартыновская угодила в скандалВидео

10:22

Не стоит понижать: на какую температуру включать кондиционер летом

10:07

"Ничего святого и человеческого": известная певица разнесла Тараса Цимбалюка

10:05

Три строгих запрета в праздник 13 июня: чем нельзя заниматься в этот день

09:58

"Чтобы РФ горела ещё сильнее": Украина будет просить у ЕС $20 млрд на усиление ударов

09:52

Огонь охватил огромную площадь: под Киевом - мощный пожар после атаки дроновФото

Реклама
09:13

Украина бьет по мостам в Крыму: планы РФ по наступлению на грани срыва

08:50

Крупный украинский банк остановит работу на сутки: кого и когда это затронет

08:25

Удар был смертельным: РФ атаковала областной центр и железнодорожную инфраструктуруФото

08:10

Война возвращается в Россию: Коваленко о роковой ошибке Путинамнение

07:45

Налет дронов на Крым: после взрывов вспыхнул пожар, Симферополь - частично без света

07:11

Пожары в Тольятти и Нижнекамске: дроны атаковали два крупнейших химзавода в День РоссииВидео

05:41

Гороскоп на завтра, 13 июня: Овнам — позитив, Скорпионам — конфликты

05:04

Почему кошкам нельзя давать рыбу: ветеринары бьют тревогуВидео

04:33

Плесень на герметике исчезнет раз и навсегда: поможет одно кухонное средство

04:00

Начинается новый этап: четыре знака зодиака скоро оставят проблемы позади

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять