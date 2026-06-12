Путинистку Долину догнала карма: потеряла все

Кратко:
- Что сделала Долина
- Почему она врет
Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, вывалила правду о своей жизни.
Как пишут российские пропагандистские телеграмм-каналы, путинистка призналась в одном происшествии и рассказала, к чему это все привело.
Так, Долина сообщила, что она лишилась всех своих заработков и накоплений. По словам певицы, мошенники у неё украли и квартиру, и все сбережения.
"Все сбережения за всю мою жизнь", - говорит путинистка.
Между тем, в комментариях просто разгорелась хейтерская вакханалия. Долину высмеяли за обман и намеренное преуменьшение своих доходов.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл порадовала подписчиков редкими семейными снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и дочерью. Публикация была приурочена к первому маленькому юбилею принцессы Лилибет.
Ранее в украинском медиа-пространстве разгорелся скандал из-за интервью судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской телеведущей Маше Ефросининой.
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О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
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