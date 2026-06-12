Путинистку Долину догнала карма: потеряла все

Российская певица, которая ненавидит Украину, потеряла все свои сбережения.

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Лариса Долина отдала деньги мошенникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Долина

Кратко:

Что сделала Долина

Почему она врет

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, вывалила правду о своей жизни.

Как пишут российские пропагандистские телеграмм-каналы, путинистка призналась в одном происшествии и рассказала, к чему это все привело.

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Лариса Долина давит на жалость/ фото: t.me/dolinaofficial

Так, Долина сообщила, что она лишилась всех своих заработков и накоплений. По словам певицы, мошенники у неё украли и квартиру, и все сбережения.

"Все сбережения за всю мою жизнь", - говорит путинистка.

Комментаторы разнесли Долину / Скриншот

Между тем, в комментариях просто разгорелась хейтерская вакханалия. Долину высмеяли за обман и намеренное преуменьшение своих доходов.

Комментаторы разнесли Долину / Скриншот

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О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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