Весь секрет в начинке: рецепт закуски из кабачков за 10 минут

Кабачки — сезонный летний овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд за считанные минуты. Среди них и потрясающие кабачковые рулетики с начинкой, которые можно сделать за 10 минут.
Главред узнал, что рецептом этой закуски в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.
Рулетики из кабачков — рецепт
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт.
- Твердый сыр 100 г
- Яйца 2 шт.
- Помидор 1 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Зелень
- Мука
- Майонез
Кабачки нарезаем длинными ломтиками, подсаливаем и обваливаем в муке и взбитых яйцах со специями. Жарим кабачки до золотистого цвета с обеих сторон.
Для начинки смешиваем тертый сыр, измельченный чеснок и майонез. Смазываем начинкой кабачки, выкладываем кусочки помидора и зелени и закручиваем рулетики.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@gotuyemo_v_kayf Кабачковые рулетики ? Сохраняйте, потому что это очень вкусно и просто! Ингредиенты: Кабачок - 2 шт Твердый сыр - 100 г Яйца - 2 шт Помидор - 1 шт Чеснок - 2 зубчика Зелень по вкусу Мука Майонез #кабачки#закуска#быстрыерецепты#ужин#рецепты♬ оригинальный звук - my_kavabangadepokolibri
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
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