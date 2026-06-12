Весь секрет в начинке: рецепт закуски из кабачков за 10 минут

Рецепт рулетиков из кабачков, которые исчезнут со стола первыми.

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Шикарная закуска из кабачков / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кабачки — сезонный летний овощ, из которого можно приготовить множество вкусных блюд за считанные минуты. Среди них и потрясающие кабачковые рулетики с начинкой, которые можно сделать за 10 минут.

Главред узнал, что рецептом этой закуски в TikTok поделилась украинская блогерша Анна.

Рулетики из кабачков — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Кабачки 2 шт.

Твердый сыр 100 г

Яйца 2 шт.

Помидор 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Зелень

Мука

Майонез

Кабачки нарезаем длинными ломтиками, подсаливаем и обваливаем в муке и взбитых яйцах со специями. Жарим кабачки до золотистого цвета с обеих сторон.

Для начинки смешиваем тертый сыр, измельченный чеснок и майонез. Смазываем начинкой кабачки, выкладываем кусочки помидора и зелени и закручиваем рулетики.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

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