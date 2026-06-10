Шикарный пирог без замеса теста: ленивый рецепт блюда из лаваша

Рецепт пирога из лаваша и творога, который поразит своим вкусом.

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Рецепт ленивого творожного пирога / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пирог — универсальное блюдо, которое можно приготовить как на ужин, так и на перекус. Однако не все пироги легко готовить, ведь проблема в тесте.

Однако Главред узнал, что есть рецепт ленивого пирога, для которого не нужно замешивать тесто. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Кристина.

Пирог без замешивания теста — рецепт

Ингредиенты:

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Лаваш 200-250 г

Творог 5% 350 г

Твердый сыр 200 г

Молоко 200 мл

Яйца 3 шт.

Зеленый лук

Укроп

Кунжут

Соль

Творог смешиваем с яйцами, молоком, натертым твердым сыром, измельченной зеленью, солью и нарезанным лавашем.

Выкладываем тесто в застеленную пергаментом форму и посыпаем кунжутом. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом пирога:

@foodblog_kristi Пирог из лаваша и творога ? Ингредиенты: • лаваш — 200-250 г • творог 5% — 350 г • твердый сыр — 200 г • молоко — 200 мл • яйца — 3 шт. • зеленый лук, укроп • кунжут • соль Все продукты для этого пирога я купила в @silpo.ukraine по очень выгодным ценам ??? ❗️Если творог мягкий и влажный, можно уменьшить количество молока до 150 мл или увеличить количество лаваша, чтобы пирог не получился слишком влажным внутри. Приготовление: К творогу добавить яйца и слегка растереть. Влить молоко, добавить натертый твердый сыр и измельченную зелень. Посолить. Лаваш нарезать небольшими кусочками и добавить к творожной массе. Все хорошо перемешать. Выложить массу в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут. Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки и размера формы. Приятного аппетита ? #tiktokнаукраинском #фудблог #простыерецепты ♬ Heartfelt - Xuan

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Об источнике: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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