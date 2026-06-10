Шикарный пирог без замеса теста: ленивый рецепт блюда из лаваша

Пирог — универсальное блюдо, которое можно приготовить как на ужин, так и на перекус. Однако не все пироги легко готовить, ведь проблема в тесте.
Однако Главред узнал, что есть рецепт ленивого пирога, для которого не нужно замешивать тесто. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Кристина.
Пирог без замешивания теста — рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш 200-250 г
- Творог 5% 350 г
- Твердый сыр 200 г
- Молоко 200 мл
- Яйца 3 шт.
- Зеленый лук
- Укроп
- Кунжут
- Соль
Творог смешиваем с яйцами, молоком, натертым твердым сыром, измельченной зеленью, солью и нарезанным лавашем.
Выкладываем тесто в застеленную пергаментом форму и посыпаем кунжутом. Выпекаем пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом пирога:
@foodblog_kristi Пирог из лаваша и творога ? Ингредиенты: • лаваш — 200-250 г • творог 5% — 350 г • твердый сыр — 200 г • молоко — 200 мл • яйца — 3 шт. • зеленый лук, укроп • кунжут • соль Все продукты для этого пирога я купила в @silpo.ukraine по очень выгодным ценам ??? ❗️Если творог мягкий и влажный, можно уменьшить количество молока до 150 мл или увеличить количество лаваша, чтобы пирог не получился слишком влажным внутри. Приготовление: К творогу добавить яйца и слегка растереть. Влить молоко, добавить натертый твердый сыр и измельченную зелень. Посолить. Лаваш нарезать небольшими кусочками и добавить к творожной массе. Все хорошо перемешать. Выложить массу в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, и посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40–45 минут. Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки и размера формы. Приятного аппетита ? #tiktokнаукраинском#фудблог#простыерецепты♬ Heartfelt - Xuan
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Об источнике: foodblog_kristi
foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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