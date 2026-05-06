Мало кто знает: как сказать 'халатное отношение' на украинском - точные варианты

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "халатное отношение"
- Как перевести на украинский язык слово "халатность"
В современной речи до сих пор встречаются кальки с русского языка, которые искажают украинскую лексику. Одним из примеров является выражение "халатное отношение". Оно часто звучит в бытовой речи, но на самом деле является языковой ошибкой.
Главред расскажет, как правильно перевести это выражение на украинский язык.
Как сказать на украинском "халатное отношение"
Репетитор НМТ Оксана Николаевна рассказала в своем TikTok, что слово "отношение" в значении "отношение" считается ненормативным в большинстве случаев. В украинском языке оно имеет другие значения: математическое соотношение, связь между явлениями, отношения между людьми или государствами.
В украинском языке правильным вариантом будет "небрежное отношение", когда речь идет о безразличии, безответственности или невнимательности.
Слово "халатность" можно перевести как небрежность или недобросовестность.
Также слово "халатный" можно заменить следующими вариантами:
- небрежный;
- недобросовестный;
- неаккуратный.
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "нижнее белье" и "подходящий дом":
Читайте также:
- Только не "кузнечик": далеко не все знают, как называть это насекомое на украинском
- Говорить "купить в рассрочку" — это грубая ошибка: как правильно сказать на украинском
- Как сказать на украинском "предвкушение": большинство даже не догадывается
О личности: Оксана Николаевна
Оксана Николаевна — репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред