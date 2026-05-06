Мало кто знает: как сказать 'халатное отношение' на украинском - точные варианты

Рассказываем, почему не следует использовать выражение "халатное отношение" и какой вариант является нормативным.

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "халатное отношение"

Как перевести на украинский язык слово "халатность"

В современной речи до сих пор встречаются кальки с русского языка, которые искажают украинскую лексику. Одним из примеров является выражение "халатное отношение". Оно часто звучит в бытовой речи, но на самом деле является языковой ошибкой.

Главред расскажет, как правильно перевести это выражение на украинский язык.

Как сказать на украинском "халатное отношение"

Репетитор НМТ Оксана Николаевна рассказала в своем TikTok, что слово "отношение" в значении "отношение" считается ненормативным в большинстве случаев. В украинском языке оно имеет другие значения: математическое соотношение, связь между явлениями, отношения между людьми или государствами.

В украинском языке правильным вариантом будет "небрежное отношение", когда речь идет о безразличии, безответственности или невнимательности.

Слово "халатность" можно перевести как небрежность или недобросовестность.

Также слово "халатный" можно заменить следующими вариантами:

небрежный;

недобросовестный;

неаккуратный.

О личности: Оксана Николаевна Оксана Николаевна — репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

