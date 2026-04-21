Только не "кузнечик": далеко не все знают, как называть это насекомое на украинском

Летом на лугах, опушках или даже в городских дворах можно услышать характерное стрекотание и увидеть прыгучее зеленое насекомое с длинными ногами. Многие называют это насекомое "кузнечиком", но такого слова нет в украинском языке.
Как перевести на украинский "кузнечик"
Форма "кузнечик" — это суржик, калька с русского "кузнечик", которая не имеет места в украинской литературной норме. В русском языке название происходит от звуков, которые издает насекомое, ассоциировавшихся с ритмом кузнечного молота. В украинском же языке насекомое получило другое название — "коник"
Слово "коник" происходит от праславянского konikъ — "небольшая лошадь". Оно связано с прыгучестью насекомого, напоминающей движения маленького жеребенка.
В словарях " коник " определяется как представитель отряда прямокрылых, который прыгает благодаря длинным ногам и издает характерные стрекочущие звуки. 24 канал сообщает, что, кроме официального названия, в украинских говорах существует более десятка вариантов:
- стрибунець;
- cкакавка;
- скакун;
- скочок;
- кликунець;
- крилограй;
- кобилка;
- кобилиця;
- кобилочка;
- дзюркотун;
- ковальок.
Интересные факты о кузнечиках
- Кузнечики распространены почти на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Их естественные места обитания — луга, степи, пустыни, опушки лесов и поляны.
- Характерное стрекотание у большинства видов кузнечиков могут издавать только самцы.
- Окраска насекомого — зеленая или коричнево-зеленая, что помогает маскироваться.
- Прыжки кузнечика впечатляют: он преодолевает расстояние, в двадцать раз превышающее длину его тела.
- Летом кузнечики мигрируют на посевы и могут наносить вред сельскому хозяйству.
- Орган слуха расположен на голени передних ног, а усики длиннее тела.
- Кузнечик живет всего две недели.
