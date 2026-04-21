Только не "кузнечик": далеко не все знают, как называть это насекомое на украинском

Украинское название этого насекомого имеет древнее происхождение и интересную историю.

Как сказать по-украински "кузнечик"

Как перевести на украинский "кузнечик"

Откуда происходит название "коник"

Летом на лугах, опушках или даже в городских дворах можно услышать характерное стрекотание и увидеть прыгучее зеленое насекомое с длинными ногами. Многие называют это насекомое "кузнечиком", но такого слова нет в украинском языке.

Главред расскажет, как называть это интересное насекомое на украинском языке.

Форма "кузнечик" — это суржик, калька с русского "кузнечик", которая не имеет места в украинской литературной норме. В русском языке название происходит от звуков, которые издает насекомое, ассоциировавшихся с ритмом кузнечного молота. В украинском же языке насекомое получило другое название — "коник"

Слово "коник" происходит от праславянского konikъ — "небольшая лошадь". Оно связано с прыгучестью насекомого, напоминающей движения маленького жеребенка.

В словарях " коник " определяется как представитель отряда прямокрылых, который прыгает благодаря длинным ногам и издает характерные стрекочущие звуки. 24 канал сообщает, что, кроме официального названия, в украинских говорах существует более десятка вариантов:

стрибунець;

cкакавка;

скакун;

скочок;

кликунець;

крилограй;

кобилка;

кобилиця;

кобилочка;

дзюркотун;

ковальок.

Интересные факты о кузнечиках

Кузнечики распространены почти на всех континентах, кроме Антарктиды.

Их естественные места обитания — луга, степи, пустыни, опушки лесов и поляны.

Характерное стрекотание у большинства видов кузнечиков могут издавать только самцы.

Окраска насекомого — зеленая или коричнево-зеленая, что помогает маскироваться.

Прыжки кузнечика впечатляют: он преодолевает расстояние, в двадцать раз превышающее длину его тела.

Летом кузнечики мигрируют на посевы и могут наносить вред сельскому хозяйству.

Орган слуха расположен на голени передних ног, а усики длиннее тела.

Кузнечик живет всего две недели.

