Как сказать 'бег трусцой' на украинском языке - правильный вариант знают не все

Многие привыкли говорить "бег трусцой", но мало кто знает, что в украинском языке есть свой мелодичный эквивалент.

Как сказать по-украински бег трусцой — что такое "біг підтюпцем"

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "бег трусцой"

Что такое "біг підтюпцем"

Что такое джогинг

"Бег трусцой" — это легкий бег мелкими шагами, который часто рекомендуют врачи для поддержания здоровья. Но мало кто знает, что в украинском языке существует собственное слово для этого вида бега, и оно звучит совсем иначе.

Филолог Алина Острожская в своем блоге объясняет, что правильным вариантом является "біг підтюпцем". Она добавляет, что это именно тот тип движения, когда человек бежит мелкими быстрыми шагами, поддерживая активность без чрезмерной нагрузки. Эксперт приводит синонимы — "бігцем", "тюпки", "тюпцем".

Кроме того, в спортивной среде можно услышать и заимствованное слово "джогинг" от английского jogging, которое стало популярным в городском сленге.

Об авторе: Алина Острожская Алина Острожская — украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следят 29,7 тысячи подписчиков.

В TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

