Как сказать "бег трусцой" на украинском языке - правильный вариант знают не все

Инна Ковенько
15 апреля 2026, 02:48
Многие привыкли говорить "бег трусцой", но мало кто знает, что в украинском языке есть свой мелодичный эквивалент.
  • Как сказать на украинском "бег трусцой"
  • Что такое "біг підтюпцем"
  • Что такое джогинг

"Бег трусцой" — это легкий бег мелкими шагами, который часто рекомендуют врачи для поддержания здоровья. Но мало кто знает, что в украинском языке существует собственное слово для этого вида бега, и оно звучит совсем иначе.

Главред узнал, как сказать "бег трусцой" на украинском языке.

Филолог Алина Острожская в своем блоге объясняет, что правильным вариантом является "біг підтюпцем". Она добавляет, что это именно тот тип движения, когда человек бежит мелкими быстрыми шагами, поддерживая активность без чрезмерной нагрузки. Эксперт приводит синонимы — "бігцем", "тюпки", "тюпцем".

Кроме того, в спортивной среде можно услышать и заимствованное слово "джогинг" от английского jogging, которое стало популярным в городском сленге.

Об авторе: Алина Острожская

Алина Острожская — украинская филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы проводят онлайн-занятия. Кроме того, у Алины Острожской есть свой блог об украинском языке.

США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ по Украине

Какие четыре страны против ускоренного вступления Украины в ЕС – детали от Politico

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

