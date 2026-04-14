Происхождение фразеологизма "козел отпущения" связано с библейскими ритуалами, которые имели важное значение для общины

Что означает "козел отпущения"

Откуда происходит это выражение

Фразеологизм "козел отпущения" давно стал частью украинского языка. Мы используем его, когда говорим о человеке, на которого перекладывают чужую вину или ответственность. Но мало кто знает, что этот образ имеет глубокие исторические и религиозные корни.

Древнее происхождение выражения

Корни выражения уходят в традиции древнего Израиля, пишет ТСН. В библейской книге "Левит" описан обряд, который проводили раз в год во время праздника Йом-Кипур — Дня искупления. Первосвященник, главная религиозная фигура того времени, использовал двух козлов. Один приносился в жертву Богу, а на другого возлагали руки, символически "перенося" все грехи общины. После этого животное отпускали в пустыню, чаще всего в направлении местности, известной как Азазель. Считалось, что козел уносит с собой вины людей, очищая общину.

Как проходил ритуал

Обряд имел четкие правила. Первосвященник публично признавал грехи народа, прикасаясь к голове козла. Это означало передачу вины. Затем специально назначенный человек уводил животное далеко в пустыню, чтобы оно не вернулось. Таким образом община освобождалась от бремени вины, а сам козел становился символом "виновного" вместо людей.

Как выражение закрепилось в языке

Со временем ритуал перестал существовать, но сама идея "переноса вины" осталась. В разных культурах возникли подобные образы. В английском языке закрепилось слово "scapegoat", которое имеет то же происхождение и значение. В украинском языке — "цап-відбувайло", что точно передает суть: тот, кто отвечает за чужие ошибки.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

