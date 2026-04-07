Как сказать по-украински "горбатого могила исправит": знают далеко не все

"Горбатого могила исправит" — известное выражение, которое часто используют, когда говорят о человеке упрямом и неизменном в своем характере. В украинском языке существуют собственные эквиваленты, которые звучат метко и естественно.
Как сказать на украинском "горбатого могила исправит"
Как объясняет лингвист Лара Чемерис, прямым украинским эквивалентом является вариант "горбатого и могила не исправит". Здесь акцент делается не на физическом недостатке, а на характере или привычках, которые невозможно изменить даже после смерти.
В украинском языке закрепились и другие варианты с таким же значением:
- "Кривое дерево не выпрямишь" — если что-то сформировалось определенным образом, изменить его уже невозможно;
- "Круковому мылом не поможешь";
- "Из черной кошки белую не сделаешь";
- "Поздно старого кота танцам учить";
Смотрите видео о том, как метко сказать на украинском "горбатого могила исправит":
О личности: Лариса Чемерис
Лариса Чемерис — филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.
