Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

В украинском языке есть несколько способов передать значение слова "сворєшнік".

Как сказать "скворечник" на украинском языке

Как сказать "скворечник" на украинском

Почему птица называется скворец

Каждый из нас хотя бы раз видел небольшие деревянные домики с круглым отверстием, которые крепят на деревьях. В них охотно селятся птички весной. В быту их часто называют "сворєшнік", но это слово является суржиковым и неправильным. Украинский язык имеет собственный, точный и красивый эквивалент.

Как сказать "скворечник" на украинском

Украинский язык не имеет продуктивного окончания "-єшнік", поэтому слово звучит неестественно и не соответствует нормам. Оно является калькой с русского, образованной от названия птицы "скворец", объясняет 24 канал. Но в украинском языке эта птица имеет другое название — шпак.

Именно от названия птицы происходит нормативное слово шпаківня. Это искусственное гнездо для шпаков, которое человек изготавливает в виде деревянной будочки с отверстием и закрепляет на дереве или шесте. Слово "шпаківня" зафиксировано в Словаре украинского языка в 11 томах и современных орфографических словарях. В литературе можно встретить и вариант "шпаковница", который также является правильным.

Происхождение названия "шпак"

Название птицы происходит от праславянского ščьpakъ, образованного от ščipati – "дразнить, раздражать". Это напрямую связано с особенностью скворцов – они умеют подражать и имитировать голоса других птиц.

Об источнике: 24 канал

