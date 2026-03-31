Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

Вы узнаете:
Каждый из нас хотя бы раз видел небольшие деревянные домики с круглым отверстием, которые крепят на деревьях. В них охотно селятся птички весной. В быту их часто называют "сворєшнік", но это слово является суржиковым и неправильным. Украинский язык имеет собственный, точный и красивый эквивалент.
Как сказать "скворечник" на украинском
Украинский язык не имеет продуктивного окончания "-єшнік", поэтому слово звучит неестественно и не соответствует нормам. Оно является калькой с русского, образованной от названия птицы "скворец", объясняет 24 канал. Но в украинском языке эта птица имеет другое название — шпак.
Именно от названия птицы происходит нормативное слово шпаківня. Это искусственное гнездо для шпаков, которое человек изготавливает в виде деревянной будочки с отверстием и закрепляет на дереве или шесте. Слово "шпаківня" зафиксировано в Словаре украинского языка в 11 томах и современных орфографических словарях. В литературе можно встретить и вариант "шпаковница", который также является правильным.
Происхождение названия "шпак"
Название птицы происходит от праславянского ščьpakъ, образованного от ščipati – "дразнить, раздражать". Это напрямую связано с особенностью скворцов – они умеют подражать и имитировать голоса других птиц.
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
