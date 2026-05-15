Притягивает клещей как магнит: на какой цвет одежды они реагируют сильнее всего

Помимо цвета одежды, также рекомендуется носить длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, что ограничивает доступ паукообразных к коже.

https://glavred.info/life/prityagivaet-kleshchey-kak-magnit-na-kakoy-cvet-odezhdy-oni-reagiruyut-silnee-vsego-10765037.html Ссылка скопирована

Вы узнаете:

Какой цвет одежды больше всего привлекает клещей

Что делать в случае укуса клеща

видео дня

С приходом тепла в парках и лесополосах появляются клещи, и именно в этот период мелкие паукообразные чаще всего цепляются к людям. Специалисты обращают внимание на деталь, которую обычно недооценивают: цвет одежды может влиять на то, привлечете ли вы внимание клеща.

По данным ТСН, насекомые чаще задерживаются на светлых тканях, тогда как темные оттенки для них менее привлекательны.

Однако цвет — лишь один из факторов. Закрытая одежда, длинные рукава, брюки, заправленные в носки, и высокая обувь создают дополнительный барьер. Это особенно важно, ведь клещи обычно передвигаются на высоте до полутора метров и легко цепляются за открытые участки тела.

Во время прогулок в зеленых зонах стоит пользоваться репеллентами, а после возвращения — осматривать кожу и одежду, уделяя внимание шее, подмышкам, поясу и коленям.

Как действовать, если клещ присосался

Клеща нужно удалить сразу. Не стоит применять масло или спирт — это затрудняет процедуру. Удобнее всего воспользоваться специальным пинцетом или обратиться к врачам. После удаления место укуса обрабатывают антисептиком, а руки моют с мылом. Сдавать клеща на анализ нет необходимости.

В течение нескольких недель важно следить за самочувствием. Появление температуры или покраснения — повод обратиться к врачу. Медицинской консультации также требует ситуация, когда клещ оставался на теле более 36 часов.

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред