Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовстве

Османское общество прозвало Хюррем-султан колдуньей.

Хюррем-султан окрестили колдуньей

История Роксоланы и сегодня остается одной из самых загадочных страниц истории Османской империи. Пленница родом из Рогатина сумела пройти путь от рабыни гарема до официальной жены султана Сулеймана I и матери будущего правителя Селима II.

Для современников такая судьба казалась почти невероятной, поэтому вокруг украинки быстро возникли слухи о магии, приворотах и колдовстве. Главред выяснил, обладала ли Роксолана сверхъестественными способностями.

Почему Роксолану обвиняли в колдовстве

Для Османской империи поведение султана Сулеймана было необычным. Традиционно правители имели детей от разных женщин гарема, однако Роксолана стала матерью нескольких его сыновей и единственной официальной женой. Это вызвало шок у придворных и военных.

Исследовательница жизни Роксоланы, кандидат искусствоведения Александра Шутко объяснила в материале Район.История, что османы просто не могли поверить, что султан способен настолько сильно полюбить одну женщину вопреки всем традициям гарема. Именно поэтому в Стамбуле начали распространяться слухи, что украинка якобы околдовала правителя Османской империи.

Какие легенды о магии Роксоланы ходили в Османской империи

Вокруг Роксоланы возникло немало фантастических историй. Говорили, что помогала ей старая караимка Тронгилла, которая якобы "влила султану яд в кости", из-за чего тот безумно влюбился в украинку.

Также ходили легенды, что Роксолана привезла со своей родины половинки волшебных яблок, которыми угостила Сулеймана. По другим слухам, для султаны собирали магические растения под названием "Поцелуй меня", а в гарем якобы тайно проносили гиениевые кости и заячьи лапки — как любовные талисманы.

Подобные слухи поддерживали даже европейские дипломаты. Итальянский посол Луиджи Бассано де Зара писал, что подданные султана называли Роксолану колдуньей из-за ее влияния на правителя.

Почему художники тоже изображали Роксолану колдуньей

В конце XVI века гравер Теодор де Бри создал портрет Роксоланы, где рядом с ее образом были изображены растения, насекомые и символические животные. На гравюре содержался латинский текст о том, что Роксолана якобы умела готовить "напиток любви", которым очаровывала мужчин.

Так образ султаны-колдуньи еще больше закрепился в сознании европейцев и османов.

Действительно ли Роксолана пользовалась магией

Реальных доказательств колдовства не существует. Однако во дворце действительно использовали религиозные обереги и символические ритуалы, которые в Османской империи были привычной частью жизни.

Роксолана посылала мужу специальные рубашки-талисманы с вышитыми молитвами из Корана. Такие вещи османы считали защитой во время войн и болезней.

Что было написано на султанских рубашках-оберегах

Во дворце Топкапы до сих пор хранятся десятки рубашек-талисманов османских султанов. На ткани вышивали цитаты из Корана, имена пророков и ангелов. Такие вещи использовали во время войн, болезней или длительных походов.

На одной из рубашек султана Сулеймана также изображена шестиконечная звезда — символ, который в то время использовали не только иудеи, но и мусульмане. Историки не исключают, что автором одной из таких рубашек могла быть сама Роксолана.

Как Роксолана лечила султана

В 1548 году, когда Сулейман страдал от подагры во время похода в Иран, Роксолана обращалась за помощью к мусульманским святым. Они проводили специальные ритуалы и советовали султану избегать печали, молиться и беречь душевное спокойствие.

В письмах Роксолана подробно описывала эти советы мужу. Для современного человека это может выглядеть как магия, однако для Османской империи такие практики были обычной частью жизни.

Почему настоящая сила Роксоланы заключалась не в магии

Главной "тайной" Роксоланы были не колдовские ритуалы, а ее ум, образованность и характер. Она быстро выучила арабский язык, читала Коран, переписывалась с султаном на сложном османском языке и поддерживала его во время войн и политических кризисов.

Сам Сулейман I Великолепный был образованным правителем, поэтом и ювелиром, поэтому вполне мог влюбиться не из-за магии, а из-за духовной близости. Однако для многих современников это выглядело непонятным и даже опасным.

Османское общество не могло принять, что султан мог искренне полюбить образованную, умную и харизматичную женщину. Именно поэтому легенды о приворотах и магии стали своеобразным объяснением ее невероятного влияния на одного из самых могущественных правителей XVI века.

О личности: Александра Шутко Александра Шутко — украинская журналистка, кандидат искусствоведения и писательница, известная своими книгами о султанах и султаншах Османской империи украинского происхождения. Ее первая книга "Роксолана: мифы и реалии" (2015) стала бестселлером и была переведена на турецкий язык, а последующие издания, в частности "Письма Роксоланы: любовь и дипломатия" (2017), дополнили биографию легендарной украинки при дворе султана. Шутко также является автором трилогии о Хатидже Турхан, в которой описывается нелегкая судьба украинки в Османской империи и ее влияние на политические события того времени.

