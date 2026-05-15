Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовстве

Руслана Заклинская
15 мая 2026, 14:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Османское общество прозвало Хюррем-султан колдуньей.
Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовстве
Хюррем-султан окрестили колдуньей / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, "Роксолана и султан", картина Антона Хікеля

Вы узнаете:

  • Почему Роксолану обвиняли в колдовстве
  • Какие легенды о магии Роксоланы ходили в Османской империи
  • Зачем Роксолана посылала султану рубашки-обереги

История Роксоланы и сегодня остается одной из самых загадочных страниц истории Османской империи. Пленница родом из Рогатина сумела пройти путь от рабыни гарема до официальной жены султана Сулеймана I и матери будущего правителя Селима II.

Для современников такая судьба казалась почти невероятной, поэтому вокруг украинки быстро возникли слухи о магии, приворотах и колдовстве. Главред выяснил, обладала ли Роксолана сверхъестественными способностями.

видео дня

Почему Роксолану обвиняли в колдовстве

Для Османской империи поведение султана Сулеймана было необычным. Традиционно правители имели детей от разных женщин гарема, однако Роксолана стала матерью нескольких его сыновей и единственной официальной женой. Это вызвало шок у придворных и военных.

Исследовательница жизни Роксоланы, кандидат искусствоведения Александра Шутко объяснила в материале Район.История, что османы просто не могли поверить, что султан способен настолько сильно полюбить одну женщину вопреки всем традициям гарема. Именно поэтому в Стамбуле начали распространяться слухи, что украинка якобы околдовала правителя Османской империи.

Какие легенды о магии Роксоланы ходили в Османской империи

Вокруг Роксоланы возникло немало фантастических историй. Говорили, что помогала ей старая караимка Тронгилла, которая якобы "влила султану яд в кости", из-за чего тот безумно влюбился в украинку.

Также ходили легенды, что Роксолана привезла со своей родины половинки волшебных яблок, которыми угостила Сулеймана. По другим слухам, для султаны собирали магические растения под названием "Поцелуй меня", а в гарем якобы тайно проносили гиениевые кости и заячьи лапки — как любовные талисманы.

Подобные слухи поддерживали даже европейские дипломаты. Итальянский посол Луиджи Бассано де Зара писал, что подданные султана называли Роксолану колдуньей из-за ее влияния на правителя.

Почему художники тоже изображали Роксолану колдуньей

В конце XVI века гравер Теодор де Бри создал портрет Роксоланы, где рядом с ее образом были изображены растения, насекомые и символические животные. На гравюре содержался латинский текст о том, что Роксолана якобы умела готовить "напиток любви", которым очаровывала мужчин.

Так образ султаны-колдуньи еще больше закрепился в сознании европейцев и османов.

Смотрите видео о жизни Роксоланы:

Действительно ли Роксолана пользовалась магией

Реальных доказательств колдовства не существует. Однако во дворце действительно использовали религиозные обереги и символические ритуалы, которые в Османской империи были привычной частью жизни.

Роксолана посылала мужу специальные рубашки-талисманы с вышитыми молитвами из Корана. Такие вещи османы считали защитой во время войн и болезней.

Что было написано на султанских рубашках-оберегах

Во дворце Топкапы до сих пор хранятся десятки рубашек-талисманов османских султанов. На ткани вышивали цитаты из Корана, имена пророков и ангелов. Такие вещи использовали во время войн, болезней или длительных походов.

На одной из рубашек султана Сулеймана также изображена шестиконечная звезда — символ, который в то время использовали не только иудеи, но и мусульмане. Историки не исключают, что автором одной из таких рубашек могла быть сама Роксолана.

Как Роксолана лечила султана

В 1548 году, когда Сулейман страдал от подагры во время похода в Иран, Роксолана обращалась за помощью к мусульманским святым. Они проводили специальные ритуалы и советовали султану избегать печали, молиться и беречь душевное спокойствие.

В письмах Роксолана подробно описывала эти советы мужу. Для современного человека это может выглядеть как магия, однако для Османской империи такие практики были обычной частью жизни.

Почему настоящая сила Роксоланы заключалась не в магии

Главной "тайной" Роксоланы были не колдовские ритуалы, а ее ум, образованность и характер. Она быстро выучила арабский язык, читала Коран, переписывалась с султаном на сложном османском языке и поддерживала его во время войн и политических кризисов.

Сам Сулейман I Великолепный был образованным правителем, поэтом и ювелиром, поэтому вполне мог влюбиться не из-за магии, а из-за духовной близости. Однако для многих современников это выглядело непонятным и даже опасным.

Османское общество не могло принять, что султан мог искренне полюбить образованную, умную и харизматичную женщину. Именно поэтому легенды о приворотах и магии стали своеобразным объяснением ее невероятного влияния на одного из самых могущественных правителей XVI века.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Александра Шутко

Александра Шутко — украинская журналистка, кандидат искусствоведения и писательница, известная своими книгами о султанах и султаншах Османской империи украинского происхождения. Ее первая книга "Роксолана: мифы и реалии" (2015) стала бестселлером и была переведена на турецкий язык, а последующие издания, в частности "Письма Роксоланы: любовь и дипломатия" (2017), дополнили биографию легендарной украинки при дворе султана.

Шутко также является автором трилогии о Хатидже Турхан, в которой описывается нелегкая судьба украинки в Османской империи и ее влияние на политические события того времени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Роксолана История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34Украина
Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

16:04Война
Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

16:03Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Рожденные быть сильными: люди, рожденные в этих месяцах, никогда не сдаются

Рожденные быть сильными: люди, рожденные в этих месяцах, никогда не сдаются

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

Последние новости

16:49

РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен враг

16:34

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34

Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

16:33

Как и где на самом деле нужно хранить яйца: одну ошибку допускает большинствоВидео

16:11

Солнцезащитные очки на лето 2026 года: 3 оправы "подтянут" лицо без косметологаВидео

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
16:04

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

16:02

Притягивает клещей как магнит: на какой цвет одежды они реагируют сильнее всего

15:45

Далее — Гаага: Ирина Мудра рассказала о ключевом прогрессе на пути к созданию Специального трибунала для РФ

Реклама
15:28

"Он должен был жить": во время атаки на Киев погиб 23-летний полтавчанин

15:20

Тарифы на воду могут вырасти почти втрое: где уже пересматривают цены

15:17

Должникам в Украине арестуют счета: в Минюсте рассказали, кто в зоне риска

15:03

Только не "кормушка": как правильно сказать по-украински - догадываются единицы

15:01

Гороскоп Таро на завтра 16 мая: Водолею - не сдаваться, Девам - новая история

15:01

Огурцы отблагодарят рекордным урожаем: как часто их на самом деле следует поливать

14:47

Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовствеВидео

14:34

"Мама Таня наконец-то дождалась": из плена вернулся боец "Азова" Артем ВишнякФото

14:31

Угроза ядерного удара по Украине: Буданов сказал, пойдет ли Россия на такой шаг

14:14

Назван первый спортсмен-миллиардер Британии: сколько он зарабатывает

14:09

Ким: Нужно не просто восстановить разрушенные больницы, а поддержать тех, кто в них работает

Реклама
14:08

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

13:58

"Дякую" или "спасибі": как на самом деле правильно выразить благодарность на украинском

13:57

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

13:48

Что на самом деле означает режим "D/S" в авто: ответ знают единицыВидео

13:39

Ленивые голубцы с секретным ингредиентом: рецепт сочного блюда

13:28

Муравьи убегают мгновенно: чем посыпать участок, чтобы спасти сад и огород

13:14

"Работаю со всеми": известный шоумен назвал самых дорогих украинских артистов

13:13

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священникаВидео

13:08

Финал Евровидения 2026: что ждет Украину и новые фавориты букмекеровВидео

13:04

"Ни одного уцелевшего здания": полицейский рассказал, как выглядит Волчанск сегодня

12:52

Мэра Львова Андрея Садового облили неизвестной жидкостью

12:48

Град, грозы и сильные шквалы: на Украину надвигается непогода

12:25

Пышные цветы в следующем году гарантированы: что делать с пионами после цветения

12:19

Австралийская "Джей Ло" взорвала Евровидение 2026: что о ней известноВидео

12:17

Почему свекла несладкая: названы фатальные ошибки при посадке и поливе

12:16

Создан Спецтрибунал для Путина, билет в Гаагу обеспечен - Сибига

12:04

LELEKA разводится: участница Евровидения 2026 сделала признание о личной жизни

12:03

Задание для детей загнало взрослых в тупик - не каждый выполнит правильно

12:00

Путин начал масштабную "зачистку": губернаторы массово уходят в отставку

11:38

Забор между соседями может привести к суду: какая высота разрешена и кто платит

Реклама
11:19

У людей, родившихся в конкретные месяцы, есть особая энергия исцеления - кто они

11:16

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

11:13

Сколько яиц на самом деле можно есть в неделю: врачи раскрыли точное количество

11:11

Буданов переносит архитектуру безопасности в отношения с регионами — политолог

11:06

СБС уничтожили самолет и вертолет РФ стоимостью более 40 миллионов долларов

10:55

Евровидение 2026: все, что нужно знать о Гранд Финале

10:41

Масштабный обмен пленными с РФ: сколько защитников вернулись домойФото

10:21

У колорадского жука не будет шансов: чем нужно обработать картофельВидео

10:16

Знают далеко не все: какие кухонные приборы категорически нельзя оставлять в розетке

10:12

Почему 16 мая нельзя одевать красную одежду: какой церковный праздник

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять