"Ни одного уцелевшего здания": полицейский рассказал, как выглядит Волчанск сегодня

Раньше "живой" город с населением более 10 тысяч человек превратился в сплошные руины.

https://glavred.info/front/ni-odnogo-ucelevshego-zdaniya-policeyskiy-rasskazal-kak-vyglyadit-volchansk-segodnya-10764971.html Ссылка скопирована

Волчанск уже два года страдает от непрекращающихся боев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Алексей Харьковский:

В Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания из-за обстрелов

Центр города уничтожен "в нуль" вместе с жилой застройкой

Вместо дорог на некогда жилых улицах теперь растут сорняки

В Волчанске Харьковской области уже два года продолжаются боевые действия. Украинские военные не дают армии страны-агрессора России полностью захватить город. Однако из-за постоянных боев Волчанск разрушен до основания.

Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский. Он рассказал, что часто работает с военными, наблюдая за работой дронов на территории города, а также занимается разминированием.

видео дня

Кадр из видео военных, пролетевших на дроне над Волчанском / фото: скриншот из видео 57 ОМБр

"Там нет ни одного уцелевшего здания. Ни одного! Разве что есть разрушенные, но не до основания. Повсюду, на всех улицах, были прилеты, поэтому везде выбиты окна, разбиты крыши. Но в основном дома уничтожены полностью. Центр Волчанска разрушен полностью, "в нуль", там не уцелело ни одного административного и жилого здания. Долгое время в центре города удерживала позиции 57-я бригада, соответственно, противник, пытаясь выбить наших военных с позиций, сравнял там все с землей", — отметил Харьковский.

Кадр из видео военных, пролетевших на дроне над Волчанском / фото: скриншот из видео 57 ОМБр

Правоохранитель добавил, что видит Волчанск несколько раз в неделю и с каждым разом образ города после бомбардировок все больше меняется. Вместо дорог в городе теперь растут сорняки и кусты, а местами разбросан строительный мусор.

Кадр из видео военных, пролетевших на дроне над Волчанском / фото: скриншот из видео 57 ОМБр

Харьковский также рассказал, что сам жил в Волчанске в многоквартирном доме. Но сегодня от его дома осталась лишь часть одной стены. Дом был разрушен еще в прошлом году, а до того он полностью сгорел.

Волчанск / Инфографика: Главред

Почему РФ усилила наступление вдоль линии фронта в Харьковской области

Главред писал, что, по словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупационные войска РФ активизировали штурмовые действия по всей линии фронта в Харьковской области, в частности на Купянском направлении.

Враг пытается давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ к востоку от Оскола. В самом Купянске зафиксировано около 10 активных позиций россиян, которые пытаются перехватить инициативу, но несут потери.

Бои в Харьковской области — последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины добились успеха вблизи Великого Бурлука в Харьковской области. Украинским воинам удалось вернуть контроль над участком фронта между селами Амбарное и Миловое.

Ранее сообщалось, что в результате спланированной операции Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Одрадное Двуречанского района Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль.

Накануне в Харьковской области украинские штурмовики прорвали оборону россиян. Защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред