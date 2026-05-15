Дети будут есть с удовольствием: рецепт банановых кексов на прикорм

После 6 месяцев мамы начинают знакомить детей со взрослой едой. Ближе к году придумать новое интересное блюдо, которое понравилось бы малышам и готовилось недолго, не так просто.
Но Главред узнал, что есть простой и быстрый рецепт банановых кексов, который выручит в такой ситуации. О нем в Instagram рассказала украинская блогерша Виктория.
Банановые кексы для детей — рецепт
Ингредиенты:
- Банан 1 шт.
- Яйцо 1 шт.
- Белый йогурт 2 ст. л.
- Мука 2 ст. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
Разминаем банан вилкой, добавляем к нему яйцо, йогурт, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и выкладываем в формочки для выпечки.
Сверху можно украсить будущие кексы ягодами. Ставим формочки в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом банановых кексов для малышей:
Вас может заинтересовать:
- Шикарный салат из крабовых палочек на весну — готовится 7 минут
- Вкусные, как у бабушки: ленивый рецепт орешков со сгущенным молоком за 25 минут
- Шикарный салат с сухариками, который съедят первым: рецепт за 12 минут
Об источнике: victoria.syvak
victoria.syvak — Instagram-страница украинской блогерши Виктории с аудиторией более 17 тысяч подписчиков. Автор публикует видео о материнстве, а также делится рецептами блюд для BLW-прикорма малышей в возрасте 6 месяцев и старше.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред