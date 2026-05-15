Дети будут есть с удовольствием: рецепт банановых кексов на прикорм

Рецепт банановых кексов без сахара из простых ингредиентов.

Рецепт банановых кексов для детей

После 6 месяцев мамы начинают знакомить детей со взрослой едой. Ближе к году придумать новое интересное блюдо, которое понравилось бы малышам и готовилось недолго, не так просто.

Но Главред узнал, что есть простой и быстрый рецепт банановых кексов, который выручит в такой ситуации. О нем в Instagram рассказала украинская блогерша Виктория.

Банановые кексы для детей — рецепт

Ингредиенты:

Банан 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Белый йогурт 2 ст. л.

Мука 2 ст. л.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Разминаем банан вилкой, добавляем к нему яйцо, йогурт, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и выкладываем в формочки для выпечки.

Сверху можно украсить будущие кексы ягодами. Ставим формочки в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!

Об источнике: victoria.syvak victoria.syvak — Instagram-страница украинской блогерши Виктории с аудиторией более 17 тысяч подписчиков. Автор публикует видео о материнстве, а также делится рецептами блюд для BLW-прикорма малышей в возрасте 6 месяцев и старше.

