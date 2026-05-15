Почему 16 мая нельзя одевать красную одежду: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
15 мая 2026, 10:12
16 мая предки не советовали устраивать громкие празднества или застолья, одевать красную одежду, а также заниматься домашними делами.
Какой 16 мая праздник
Какой 16 мая праздник

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 16 мая
  • Что можно и нельзя делать 16 мая
  • Приметы 16 мая

В субботу, 16 мая, православная церковь чтит память преподобного Теодора Освященного - одного из ближайших учеников святого Пахомия Великого и выдающегося подвижника раннего христианского монашества. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 мая

Святой Теодор жил в IV веке в Египте, в эпоху становления монашества как особого духовного пути. Еще в юности он проникся рассказами о жизни отшельников и решил полностью посвятить себя служению Богу.

Со временем Теодор пришел к преподобному Пахомию Великому - основателю общежительного монашества, при котором монахи жили в организованных общинах, следуя единому уставу и духовной дисциплине.

Среди учеников Пахомия Теодор особенно выделялся своим смирением, послушанием и внутренней стойкостью. Он быстро освоил монашеские правила и стал примером для братии. По преданию, Пахомий глубоко доверял своему ученику и поручал ему важные обязанности в монастырской жизни.

Прозвище "Освященный" святой Теодор получил не только благодаря своему духовному сану, но и за праведную, чистую жизнь, наполненную искренней верой и преданностью Богу.

После смерти Пахомия Великого именно Теодор стал одним из его главных преемников, продолжив развитие и укрепление монастырских общин.

Главный подвиг святого заключался не в громких чудесах, а в ежедневной верности монашескому пути, дисциплине и молитве. Именно это постоянство стало основой его духовного авторитета и святости.

Теодор Освященный сыграл значительную роль в сохранении и распространении устава Пахомия.

Приметы 16 мая

  • Зацвела черемуха - ждите похолодания.
  • Дуб зеленеет раньше ясеня - лето будет сухим и теплым.
  • Утренняя роса - к щедрому урожаю (особенно огурцам).

Что нельзя делать 16 мая

В этот день наши предки не советовали устраивать громкие празднества или застолья, одевать красную одежду, а также заниматься домашними делами, если они отвлекают от работы на земле. Все это делали с верой, что излишняя суета может "сбить" естественную повестку дня.

Что можно делать 16 мая

Чтобы "притянуть" к дому достаток и благополучие, традиция советует поставить на стол простое, но символическое блюдо - кашу из гречки, ячменя или пшена. Считалось, что такая еда вроде бы закладывает основу будущего благополучия семьи.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

