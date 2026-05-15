Почему 16 мая нельзя одевать красную одежду: какой церковный праздник

В субботу, 16 мая, православная церковь чтит память преподобного Теодора Освященного - одного из ближайших учеников святого Пахомия Великого и выдающегося подвижника раннего христианского монашества. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Теодор жил в IV веке в Египте, в эпоху становления монашества как особого духовного пути. Еще в юности он проникся рассказами о жизни отшельников и решил полностью посвятить себя служению Богу.

Со временем Теодор пришел к преподобному Пахомию Великому - основателю общежительного монашества, при котором монахи жили в организованных общинах, следуя единому уставу и духовной дисциплине.

Среди учеников Пахомия Теодор особенно выделялся своим смирением, послушанием и внутренней стойкостью. Он быстро освоил монашеские правила и стал примером для братии. По преданию, Пахомий глубоко доверял своему ученику и поручал ему важные обязанности в монастырской жизни.

Прозвище "Освященный" святой Теодор получил не только благодаря своему духовному сану, но и за праведную, чистую жизнь, наполненную искренней верой и преданностью Богу.

После смерти Пахомия Великого именно Теодор стал одним из его главных преемников, продолжив развитие и укрепление монастырских общин.

Главный подвиг святого заключался не в громких чудесах, а в ежедневной верности монашескому пути, дисциплине и молитве. Именно это постоянство стало основой его духовного авторитета и святости.

Теодор Освященный сыграл значительную роль в сохранении и распространении устава Пахомия.

Зацвела черемуха - ждите похолодания.

Дуб зеленеет раньше ясеня - лето будет сухим и теплым.

Утренняя роса - к щедрому урожаю (особенно огурцам).

Что нельзя делать 16 мая

В этот день наши предки не советовали устраивать громкие празднества или застолья, одевать красную одежду, а также заниматься домашними делами, если они отвлекают от работы на земле. Все это делали с верой, что излишняя суета может "сбить" естественную повестку дня.

Что можно делать 16 мая

Чтобы "притянуть" к дому достаток и благополучие, традиция советует поставить на стол простое, но символическое блюдо - кашу из гречки, ячменя или пшена. Считалось, что такая еда вроде бы закладывает основу будущего благополучия семьи.

