Гибкие солнечные панели покупают все чаще: хватит ли их для дома

Гибкие солнечные панели легче и удобнее обычных, но уступают им по сроку службы и эффективности. Что важно знать перед покупкой.

Принцип работы гибких панелей практически не отличается от обычных солнечных батарей / Коллаж Главред, фото: Tesup, Solar SME

Вы узнаете:

Чем гибкие солнечные панели отличаются от обычных

Могут ли гибкие панели полностью заменить классические

Смогут ли гибкие солнечные панели пережить зиму

Какие поверхности подходят для их установки

Гибкие солнечные панели все чаще появляются на автодомах, лодках, кемпинговых системах и даже садовых постройках. Их называют более удобной альтернативой классическим солнечным батареям благодаря легкости, тонкому корпусу и способности изгибаться.

Однако вместе с преимуществами у такой технологии есть и серьезные ограничения. Об этом пишет The Independent.

Что такое гибкие солнечные панели

Гибкие солнечные панели являются облегченным типом фотоэлектрических систем, созданных на основе тонкопленочных или сверхтонких кремниевых элементов. В отличие от традиционных жестких панелей со стеклом и алюминиевой рамой, такие модели крепятся на пластик или гибкий металлический материал.

Толщина большинства гибких панелей составляет от 0,1 до 1 мм, а вес может быть почти на 80% меньше по сравнению со стандартными солнечными батареями. Благодаря этому их можно устанавливать на слегка изогнутые поверхности (крыши автодомов, яхт или фургонов).

Как работают гибкие панели

Принцип работы практически не отличается от обычных солнечных батарей. Панели улавливают солнечный свет и преобразуют его в электричество при помощи фотоэлектрических элементов.

Панели улавливают солнечный свет и преобразуют его в электричество / Фото: RV with Tito

Главная разница состоит в конструкции. Гибкие панели используют более тонкие и легкие материалы, которые позволяют сгибать поверхность без повреждения элементов.

Однако за компактность приходится платить эффективностью. Если современные жесткие панели способны преобразовывать до 23% солнечного света в энергию, то большинство гибких моделей работают с КПД около 10–18%.

Какие бывают гибкие солнечные панели

Существует два основных типа:

полностью гибкие — очень легкие и тонкие модели, которые можно заметно сгибать или сворачивать;

полугибкие — более прочные панели, рассчитанные на изгиб примерно до 30 градусов.

Первый вариант чаще используют для кемпинга и переносных систем, второй же для автодомов, лодок и небольших автономных объектов.

Для полноценного энергоснабжения дома они подходят плохо / Фото: Wikipedia

Что могут питать гибкие панели

Обычно такие панели используют для:

зарядки телефонов и ноутбуков;

питания освещения;

работы небольших холодильников;

автономных систем в кемперах;

резервного питания во время отключений света.

Для полноценного энергоснабжения дома они подходят плохо. Типичная гибкая панель выдает 100–200 Вт, тогда как для дома может потребоваться система мощностью 3000–6000 Вт.

Стоит ли покупать гибкие солнечные панели

Одним из главных недостатков гибких солнечных панелей остается срок службы. В среднем они работают от 5 до 10 лет, тогда как обычные жесткие панели способны прослужить более 25 лет.

Даже зимой и в пасмурную погоду панели продолжают вырабатывать электричество, поскольку работают от дневного света, а не только от прямого солнца. Однако эффективность может снижаться на 10–30%.

Эксперты считают, что гибкие панели лучше рассматривать как мобильный и удобный источник энергии, а не как замену полноценной домашней солнечной станции.

Об источнике: The Independent The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета.

