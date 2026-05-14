Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

Анна Ярославская
14 мая 2026, 11:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пищевая сода и уксус заставят чашу унитаза сверкать как новую.
Унитаз
Чистка унитаза содой и уксусом - секрет идеального блеска за копейки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Желтые пятна в унитазе возникают из-за минералов и реакции кислот
  • Налет удаляется смесью уксуса и соды без дорогой бытовой химии
  • Полная процедура очистки отложений занимает от 60 минут

Стойкие желтые пятна в унитазе могут испортить вид даже идеально чистой ванной комнаты. Для их удаления необязательно использовать агрессивные химикаты или тратить деньги на дорогие средства.

Всего с помощью двух простых бытовых средств можно легко удалить стойкие отложения всего за 60 минут.

видео дня

В чем причина появления желтых пятен

Желтые пятна на унитазе в основном вызваны минеральными отложениями из-за жесткой или колодезной воды, включая кальций, магний и железо, которые со временем образуют затвердевший, похожий на камень слой.

Впрочем, дело не только в известковом налете. Моча со временем также может быть одним из факторов, способствующих образованию отложений. Кислота, содержащаяся в моче, вступает в реакцию с минералами жесткой воды, образуя стойкие отложения.

Как пишет Express, чем дольше вы не чистите эти пятна, тем тверже и темнее они становятся. Если их игнорировать, это может даже привести даже к закупорке унитаза.

Как избавиться от желтых пятен в унитазе

Какое эффективное средство от желтого налета в унитазе, рассказала эксперт по уборке. По ее словам, уксуса и пищевой соды действительно достаточно, чтобы унитаз снова засверкал.

Что понадобятся:

  • белый уксус;
  • пищевая сода;
  • резиновые перчатки;
  • бумажные полотенца;
  • ёршик для унитаза.

Первый шаг — необходимо понизить уровень воды.

Для на чала спустите воду в унитазе; для более значительного уменьшения объема перекройте подачу воды за унитазом и спустите воду еще раз, чтобы еще больше осушить чашу.

Далее смажьте загрязненные участки уксусом. Для пятен выше уровня воды понадобятся бумажные полотенца, смоченные уксусом.

Оставьте на 30 минут, а для более стойких пятен — на час или даже на ночь.

Далее всыпьте в унитаз одну чашку пищевой соды, чтобы вызвать шипение. Оставьте на 15 минут, а затем тщательно почистите унитаз.

Наконец, включите воду и слейте воду.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как писал Главред, с помощью льда можно поддерживать чистоту унитаза. Дело в том, что лед действует как мягкий абразив. Во время смыва кубики трутся о внутренние стенки унитаза. Это механическое трение помогает очистить свежий налет и поверхностную грязь.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак унитаз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

09:38Украина
Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

09:38Мир
Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ

09:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Китайский гороскоп на сегодня, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позже

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Последние новости

11:17

Лицо меняется: украинка с "самыми большими щеками" удивила фанатов

11:14

LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — деталиВидео

11:10

Картошка для ленивых: 3 способа получить супер-урожай без огородаВидео

11:01

Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

10:58

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
10:55

Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ

10:46

"Нулевая фаза" уже началась: в ISW предупредили о новом плане Путина

09:38

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела УкраиныФото

09:38

Была ли Украина в фокусе и какова судьба Тайваня: итоги встречи Трампа и Си

Реклама
09:31

Более 1500 БПЛА запустили по Украине: Зеленский раскрыл новые детали атаки РФФото

09:30

Суд определил меру пресечения Андрею Ермаку – что известно

09:17

Жизнь уже не будет прежней: астрологи назвали главных счастливчиков мая

08:55

РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по УкраинеФото

08:25

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

"Все горело, люди кричали": раненый житель дома в Киеве рассказал об удареФото

08:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

07:38

Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине

07:24

Сколько людей нужно на фронте: Игорь Луценко указал на важный нюансмнение

07:06

В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данныеФотоВидео

Реклама
06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:11

Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

03:30

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выборВидео

03:20

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, деталиФото

03:02

Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

02:37

Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секретВидео

02:23

В Сумах прогремел взрыв: мужчина подорвал себя гранатой

01:40

Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы

01:30

Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

01:15

Жесткие полотенца снова станут пушистыми: простой действенный метод без уксусаВидео

13 мая, среда
23:57

Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупикВидео

23:48

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

23:21

Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

22:08

Главная ошибка мая: садовод рассказал, что привлекает морковную муху на грядкуВидео

21:49

РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

21:42

Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

Реклама
21:35

Путин стоит перед серьезным выбором: какие три сценария может рассмотреть КремльВидео

21:32

Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки

20:49

Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

20:32

Будет ещё несколько волн атак: "Флеш" — о том, когда закончится обстрел

20:17

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

20:01

Тормозят повсюду: девушка превратила старую скорую в дом на колесах

19:46

"Заряженная" лунка для огурцов: домашний коктейль для крепкого укорененияВидео

19:29

Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

19:28

Ритуалы пилотов: зачем военные летчики сжигают пустые гробы и пианино

19:15

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять