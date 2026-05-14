Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

Пищевая сода и уксус заставят чашу унитаза сверкать как новую.

https://glavred.info/lifehack/deshevoe-domashnee-sredstvo-udalit-zheltye-pyatna-v-unitaze-za-chas-chto-nuzhno-sdelat-10764569.html Ссылка скопирована

Чистка унитаза содой и уксусом - секрет идеального блеска за копейки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Желтые пятна в унитазе возникают из-за минералов и реакции кислот

Налет удаляется смесью уксуса и соды без дорогой бытовой химии

Полная процедура очистки отложений занимает от 60 минут

Стойкие желтые пятна в унитазе могут испортить вид даже идеально чистой ванной комнаты. Для их удаления необязательно использовать агрессивные химикаты или тратить деньги на дорогие средства.

Всего с помощью двух простых бытовых средств можно легко удалить стойкие отложения всего за 60 минут.

видео дня

В чем причина появления желтых пятен

Желтые пятна на унитазе в основном вызваны минеральными отложениями из-за жесткой или колодезной воды, включая кальций, магний и железо, которые со временем образуют затвердевший, похожий на камень слой.

Впрочем, дело не только в известковом налете. Моча со временем также может быть одним из факторов, способствующих образованию отложений. Кислота, содержащаяся в моче, вступает в реакцию с минералами жесткой воды, образуя стойкие отложения.

Как пишет Express, чем дольше вы не чистите эти пятна, тем тверже и темнее они становятся. Если их игнорировать, это может даже привести даже к закупорке унитаза.

Как избавиться от желтых пятен в унитазе

Какое эффективное средство от желтого налета в унитазе, рассказала эксперт по уборке. По ее словам, уксуса и пищевой соды действительно достаточно, чтобы унитаз снова засверкал.

Что понадобятся:

белый уксус;

пищевая сода;

резиновые перчатки;

бумажные полотенца;

ёршик для унитаза.

Первый шаг — необходимо понизить уровень воды.

Для на чала спустите воду в унитазе; для более значительного уменьшения объема перекройте подачу воды за унитазом и спустите воду еще раз, чтобы еще больше осушить чашу.

Далее смажьте загрязненные участки уксусом. Для пятен выше уровня воды понадобятся бумажные полотенца, смоченные уксусом.

Оставьте на 30 минут, а для более стойких пятен — на час или даже на ночь.

Далее всыпьте в унитаз одну чашку пищевой соды, чтобы вызвать шипение. Оставьте на 15 минут, а затем тщательно почистите унитаз.

Наконец, включите воду и слейте воду.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как писал Главред, с помощью льда можно поддерживать чистоту унитаза. Дело в том, что лед действует как мягкий абразив. Во время смыва кубики трутся о внутренние стенки унитаза. Это механическое трение помогает очистить свежий налет и поверхностную грязь.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред