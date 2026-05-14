Дешевое домашнее средство удалит желтые пятна в унитазе за час: что нужно сделать

Кратко:
- Желтые пятна в унитазе возникают из-за минералов и реакции кислот
- Налет удаляется смесью уксуса и соды без дорогой бытовой химии
- Полная процедура очистки отложений занимает от 60 минут
Стойкие желтые пятна в унитазе могут испортить вид даже идеально чистой ванной комнаты. Для их удаления необязательно использовать агрессивные химикаты или тратить деньги на дорогие средства.
Всего с помощью двух простых бытовых средств можно легко удалить стойкие отложения всего за 60 минут.
В чем причина появления желтых пятен
Желтые пятна на унитазе в основном вызваны минеральными отложениями из-за жесткой или колодезной воды, включая кальций, магний и железо, которые со временем образуют затвердевший, похожий на камень слой.
Впрочем, дело не только в известковом налете. Моча со временем также может быть одним из факторов, способствующих образованию отложений. Кислота, содержащаяся в моче, вступает в реакцию с минералами жесткой воды, образуя стойкие отложения.
Как пишет Express, чем дольше вы не чистите эти пятна, тем тверже и темнее они становятся. Если их игнорировать, это может даже привести даже к закупорке унитаза.
Как избавиться от желтых пятен в унитазе
Какое эффективное средство от желтого налета в унитазе, рассказала эксперт по уборке. По ее словам, уксуса и пищевой соды действительно достаточно, чтобы унитаз снова засверкал.
Что понадобятся:
- белый уксус;
- пищевая сода;
- резиновые перчатки;
- бумажные полотенца;
- ёршик для унитаза.
Первый шаг — необходимо понизить уровень воды.
Для на чала спустите воду в унитазе; для более значительного уменьшения объема перекройте подачу воды за унитазом и спустите воду еще раз, чтобы еще больше осушить чашу.
Далее смажьте загрязненные участки уксусом. Для пятен выше уровня воды понадобятся бумажные полотенца, смоченные уксусом.
Оставьте на 30 минут, а для более стойких пятен — на час или даже на ночь.
Далее всыпьте в унитаз одну чашку пищевой соды, чтобы вызвать шипение. Оставьте на 15 минут, а затем тщательно почистите унитаз.
Наконец, включите воду и слейте воду.
Как писал Главред, с помощью льда можно поддерживать чистоту унитаза. Дело в том, что лед действует как мягкий абразив. Во время смыва кубики трутся о внутренние стенки унитаза. Это механическое трение помогает очистить свежий налет и поверхностную грязь.
Вам также может быть интересно:
- Почти все допускают ошибку при сушке белья после стирки: что сильно портит вещи
- Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство
- Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред