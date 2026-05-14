Евровидение 2025: где смотреть второй полуфинал

Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2026 и под каким номером выступает Украина.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2026

Где смотреть второй полуфинал

Под каким номером выступает LELEKA

Евровидение 2026 набирает обороты и уже сегодня, 14 мая состоится второй полуфинал, в котором выступит и Украина.

Главред расскажет, где смотреть второй полуфинал Евровидения и кто может стать триумфатором вечера.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения

Прямой эфир главного музыкального события года начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть как на телевидении, так и онлайн:

Как и первый полуфинал Евровидения-2026, второй полуфинал будут комментировать Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения

Во втором полуфинале Евровидения 2026 выступят представители 17 стран, но только 15 из них будут бороться за путевку в гранд-финал. Откроет конкурс Болгария, а последней выступит Норвегия.

Выступление Украины анонсировано под 12 номером.

Еще три страны покажут свои выступления: Британия, Австрия и Франция. Эти страны автоматически попадают в финал Евровидения 2026.

Второй полуфинал Евровидения 2026: порядок выступлений / Фото eurovisionworld.com

Как проголосовать за LELEKA

По правилам песенного конкурса, украинцы, которые находятся в Украине, не могут отдать голос за LELÉKA. Поддержать можно конкурсанта из другой страны несколькими способами:

через официальное приложение Eurovision Song Contest.

через сайт esc.vote.

через SMS-голосование.

То есть если вы находитесь в другой стране, вы смело можете поддержать LELEKA.

Евровидение 2026 - последние новости

Ранее Главред сообщал, что 12 мая стартует первый полуфинал Евровидения-2026. На сцену выйдут 17 участников, 15 из которых сразятся за выход в гранд-финал. Узнайте, оправдаются ли прогнозы букмекеров и преподнесет ли финал 16 мая неожиданный сюрприз.

Отметим, ранее стало известно, что первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

