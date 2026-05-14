Евровидение 2025: где смотреть второй полуфинал

Кратко:
- Где смотреть второй полуфинал
- Под каким номером выступает LELEKA
Евровидение 2026 набирает обороты и уже сегодня, 14 мая состоится второй полуфинал, в котором выступит и Украина.
Главред расскажет, где смотреть второй полуфинал Евровидения и кто может стать триумфатором вечера.
Где смотреть второй полуфинал Евровидения
Прямой эфир главного музыкального события года начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть как на телевидении, так и онлайн:
- на канале "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-канале "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
Как и первый полуфинал Евровидения-2026, второй полуфинал будут комментировать Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.
Кто выступит во втором полуфинале Евровидения
Во втором полуфинале Евровидения 2026 выступят представители 17 стран, но только 15 из них будут бороться за путевку в гранд-финал. Откроет конкурс Болгария, а последней выступит Норвегия.
Выступление Украины анонсировано под 12 номером.
Еще три страны покажут свои выступления: Британия, Австрия и Франция. Эти страны автоматически попадают в финал Евровидения 2026.
Как проголосовать за LELEKA
По правилам песенного конкурса, украинцы, которые находятся в Украине, не могут отдать голос за LELÉKA. Поддержать можно конкурсанта из другой страны несколькими способами:
- через официальное приложение Eurovision Song Contest.
- через сайт esc.vote.
- через SMS-голосование.
То есть если вы находитесь в другой стране, вы смело можете поддержать LELEKA.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение 2026 - последние новости
Ранее Главред сообщал, что 12 мая стартует первый полуфинал Евровидения-2026. На сцену выйдут 17 участников, 15 из которых сразятся за выход в гранд-финал. Узнайте, оправдаются ли прогнозы букмекеров и преподнесет ли финал 16 мая неожиданный сюрприз.
Отметим, ранее стало известно, что первый рейтинг симпатий прессы оказался неутешительным для украинской исполнительницы. В опросе фан-медиа "ESCXTRA" лидерами второго полуфинала после пресс-шоу стали Болгария, Австралия и Дания. LELEKA оказалась в хвосте рейтинга — журналисты поставили Украину на 12 место из 15. В опросе приняли участие 87 представителей медиа.
Вас также может заинтересовать:
- Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину
- Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — детали
- "Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвинений
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред