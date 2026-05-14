Мужчина получил несовместимые ранения с жизнью.

В Сумах мужчина подорвал себя гранатой

Что известно:

В Сумах прогремел взрыв

Мужчина подорвал себя гранатой

В Сумах поздно вечером 13 мая прогремел мощный взрыв. В результате этого погиб мужчина. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Взрыв прогремел недалеко от остановки общественного транспорта около 21:45. На место сразу прибыли правоохранители.

В результате взрыва погиб мужчина на месте. На месте работала следтсвенно-оперативная группа.

"Предварительно установлено, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната", — сообщили в полиции.

Личность погибшего мужчины пока не установлен. Также пока неизвестны все обстоятельста и причина конфликта.

Стрельба в Киеве - последние новости

Как писал Главред, 22 апреля в Дарницком районе Киева произошла стрельба - водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.

18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. В ходе штурма стрелок был убит спецназовцами КОРД.

СМИ писали о том, что стрелка зовут Васильченко Дмитрий Васильевич. Мужчина родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, затем – в Голосеевском районе Киева.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы. Мужчина использовал зарегистрированное оружие. Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

22 апреля Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта. Детальнее читайте в материале: Новые детали, позор полиции и жесткие решения: что заявил Клименко о теракте в Киеве.

Сколько оружия на руках украинцев - что говорят в полиции

Во владении украинцев находится 1 166 001 единица оружия. Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина. Однако сложно определить точное количество незарегистрированного оружия.

С начала полномасштабного вторжения в 2022-2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в том числе около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи другого огнестрельного оружия. Также было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха.

Выговский отметил, что значительная часть оружия попадает в гражданский оборот из прифронтовых регионов.

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом.

