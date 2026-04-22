Стрельба в Киеве: водитель открыл огонь по пешеходу

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов.

https://glavred.info/ukraine/strelba-v-kieve-voditel-otkryl-ogon-po-peshehodu-10758587.html Ссылка скопирована

Конфликт на дороге в Киеве закончился стрельбой / Коллаж: Главред, фото: kyiv.npu.gov.ua

Кратко:

В Киеве произошла стрельба

Конфликт возник между водителем и пешеходом

Водитель открыл огонь из травматического оружия

Пострадавший получил ранения ноги и спины

В Дарницком районе Киева произошла стрельба - водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.

Как сообщили в Наполиции Киева, на улице Каменской между нарушителем, который ехал за рулем автомобиля, и пешеходом произошел конфликт.

видео дня

"Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте, и водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. Впоследствии водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины", - говорится в сообщении.

В результате инцидента киевлянин получил ранения ноги и спины.

Стрелка задержали. Им оказался местный житель. У мужчины изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УКУ.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 - что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.

Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице.

В ходе штурма стрелок был убит спецназовцами КОРД.

Стоит отметить, что экипаж патрульных, который прибыл на вызов о стрельбе, имея при себе табельное огнестрельное оружие (пистолеты Форт 17) и все законные основания для его применения, фактически сбежал с места происшествия.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи. Пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок.

Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

22 апреля Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта.

Другие новости:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред