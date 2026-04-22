Стрельба в Киеве: водитель открыл огонь по пешеходу

Кратко:
- В Киеве произошла стрельба
- Конфликт возник между водителем и пешеходом
- Водитель открыл огонь из травматического оружия
- Пострадавший получил ранения ноги и спины
В Дарницком районе Киева произошла стрельба - водитель автомобиля несколько раз выстрелил в сторону пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Стрелка задержали.
Как сообщили в Наполиции Киева, на улице Каменской между нарушителем, который ехал за рулем автомобиля, и пешеходом произошел конфликт.
"Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте, и водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. Впоследствии водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины", - говорится в сообщении.
В результате инцидента киевлянин получил ранения ноги и спины.
Стрелка задержали. Им оказался местный житель. У мужчины изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.
Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УКУ.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Теракт в Киеве 18 апреля 2026 - что известно
Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.
Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице.
В ходе штурма стрелок был убит спецназовцами КОРД.
Стоит отметить, что экипаж патрульных, который прибыл на вызов о стрельбе, имея при себе табельное огнестрельное оружие (пистолеты Форт 17) и все законные основания для его применения, фактически сбежал с места происшествия.
20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи. Пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок.
Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.
22 апреля Министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга с журналистами раскрыл новые подробности теракта.
- "Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве
- Теракт в Киеве забрал жизнь известного музыканта: "Болезненная утрата"
- Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцев
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
